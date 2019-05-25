美制裁華為 學者：全球半導體業衰退恐擴大

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）美國將華為列入出口管制黑名單，美中貿易紛爭由關稅戰擴大至科技戰、學者認為，比起提高關稅成本，使華為「斷鏈」無疑對中國是更大打擊，但此舉也恐擴大全球半導體產業衰退幅度，美企也將付出代價。

台灣經濟研究院研究員劉佩真認為，美國此次打擊華為的措施，一定會相當程度衝擊美國半導體業的業績表現，統計2016至2018年，美國重要的半導體企業在中國業務比重平均達35%至37%，占比不低，個別企業如高通，比重還高達57%至67%。

劉佩真指出，禁售貨品、軟體或科技給華為，美國企業本身勢必會付出相當代價，進而影響整體半導體產業發展。綜合主要預測機構的看法，預估今年全球半導體產業銷售額將比去年衰退1%至9%，隨美國下令禁售華為零組件，衰退幅度有可能再擴大。讓原本就因蘋果iPhone銷售下滑而衰退的半導體業前景，帶來更大變數。

劉佩真說，邁入新興科技發展的關鍵時刻，比起縮減貿易逆差，目前看來，美中兩強更為重視科技間戰爭；加徵關稅只是使成本上升，但出口禁令則直接可能造成華為供應鏈中斷，危及公司營運。美國希望利用這次機會，壓制中國整體科技業發展速度，突破中國以大量政策補貼、竊取專利等方式所扶持起的科技產業。

另一方面，美對華為下達禁售令，也使得夾在美中之間的各國企業，隱隱浮現靠邊站的壓力。劉佩真指出，從華為自行公布的92家主要供應商名單來看，最多就是美企與中企，接下來是日本，再來是台灣。目前日本軟銀集團旗下的英國半導體設計軟體公司「安謀控股」（ARM）已加入禁售行列，預估美國若要加大禁售力道，下一波壓力將落在台灣及韓國身上。

她認為，預估對韓國的壓力將鎖定其記憶體強項，對台灣則是鎖定晶圓代工，尤其華為自行開發的麒麟晶片，正是採用台積電最先進的7奈米製程，在三星等其他廠商7奈米製程落後台積電狀態下，台積電為華為重要供應鏈的一環。

台經院景氣預測中心主任孫明德則表示，韓國好不容易在部署薩德反飛彈系統風波後，漸漸與中國修補關係，若主動表態響應華為禁令，可能使兩國關係雪上加霜。

孫明德說，對台、韓廠商來說，中國都是無法放棄的大市場，若主動配合美方，到時候美中床頭吵架、床尾和，又得面臨遭中國報復的風險；因此，比起日本等國的華為供應商，台、韓科技大廠動作會較為被動。（編輯：張均懋）1080525