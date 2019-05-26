永安天然氣廠30而立 乾淨能源邁新里程

（中央社記者程啟峰高雄26日電）中油永安液化天然氣廠今天歡慶建廠30周年，見證台灣能源轉型。中油總經理李順欽指出，永安廠30而立，讓國內乾淨能源邁向新里程；30年來，液化天然氣年進口量更成長7倍。

台灣中油股份有限公司天然氣事業部上午在永安廠舉行慶祝建廠30周年活動，李順欽、中油天然氣事業部執行長廖惠貞及地方民代等參加，歷任永安廠廠長也回娘家同慶。

慶祝活動現場還穿插高雄市永安國小太鼓隊、電音三太子等表演，並舉辦寫生比賽、園遊會等，吸引大批民眾參加。

活動由李順欽主持，他致詞表示，永安廠30而立讓國內乾淨能源邁向新里程，30年前永安廠液化天然氣年進口量僅150噸，去年進口量達1108噸，成長7倍，未來將持續維持供氣的安全及穩定。

李順欽說，永安廠積極睦鄰，近20年來供給永安石斑魚養殖業者鑽石水（廠內氣化製程引入海水加溫後的冷排水）變成養殖業者的新活水，創造循環經濟，對永安石斑魚產業貢獻良多。

84歲的前永安廠繫泊船長蔡欽泉於民國79年4月11日領第1艘天然氣船進港靠泊永安廠，他在89年退休後今天首次回廠。他說，廠內變得很多，很高興能回來看看。

中油表示，永安廠為台灣首座液化天然氣專用接收站，在世界147座天然氣接收站中依建廠時間排序為第26名。過去30年來，永安廠穩定供應台灣天然氣需求，見證台灣能源轉型的歷史。

展望未來，中油指出，永安廠已陸續進行碼頭、港埠更新計畫，並將增建儲槽，在能源轉型重要時刻，提供台灣穩定且安全的氣源。

中油表示，永安液化天然氣廠於73年動工興建，除填海建站，還興建包括站區輸儲及長途輸配氣等設備，79年完工啟用；完工啟用初期年營運量為150萬噸，97年全年液化天然氣進口量突破900萬噸，至107年進口量逾1100萬噸。

中油指出，因應目前國際天然氣船大型化，永安廠更新碼頭及港埠相關設施，進行永安港航道及港內水域疏浚工程，以滿足大型天然氣船停靠所需吃水深度；同時打造全新拖船以配合大型船靠泊卸收，提升操船安全性。（編輯：戴光育）1080526

台灣中油的永安液化天然氣廠26日歡慶建廠30週年，活動現場還舉辦寫生比賽、園遊會等，吸引許多民眾到場參加。中央社記者程啟峰高雄攝 108年5月26日