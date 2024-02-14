中油台電擬砸百億搶進離岸風電 取得三階風場4成股權

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（中央社記者曾智怡台北14日電）中油台電聯手參與離岸風電第三階段區塊開發，2家國營事擬砸新台幣108.1億元，取得本土開發商得標風場4成股權，不僅為中油首度跨足離岸風電市場，也是藉此轉型培育綠能人才。

面對淨零轉型，高碳排產業首當其衝，中油去年宣示進入淨零元年，中油董事長李順欽強調，今後所有布局都是為了實現Clean Power Company（潔淨能源公司）新願景。

淨零趨勢之下，賣油本業終有凋零一天，李順欽分析，參與離岸風電符合公司轉型3大策略，意即「優油、減碳、潔能」當中的「潔能」，亦為一種長期財務投資。

在離岸風電區塊開發3-1期選商階段，中油曾主動洽「檯面上主要的開發商」，經過評估，將與本土開發商合資開發位於苗栗外海的風場，持股比例約15%，國營兄弟台電則持股25%，投資計畫已獲行政院同意，中油預計最快今年3月董事會討論通過此案，法定預算則待立法院審議通過。

按風場建置成本估算，中油投資金額約40.5億元，台電約67.6億元，合計約108.1億元。

相關官員分析，從企業購售電角度來看，投資風場內部報酬率（IRR）穩定，加上本土經營團隊彼此商業文化相近，商業條件洽談也順利，催生這項商業決定。

此為中油首度進軍離岸風電，中油主管指出，中油本業核心能力並無離岸風場的開發與經營，可透過與開發商合資風場，學習離岸風電領域；意即，此項投資存在人才培育效益，「畢竟長遠轉型本業業務會減少，總得未雨綢繆」。

人力練兵部分，中油說明，首先是從開發商欠缺人力切入，只要中油員工具有採購、土木等相關專業，便可安排至開發商學習；另也讓員工有機會了解風場開發團隊管理職內容，包含備標、競標、融資相關工作與專案管理能力。

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台電則是早在示範獎勵、潛力場址階段，就開始推動離岸風力一、二期計畫，二期風場預計明年完工併網，國產化比例最高，合計裝置容量約400MW、年發電量約13億度。

台電指出，國營事業基於採購法限制，無法投入區塊開發競標，遂改以投資風場方式參與，除裝置容量可計入台電自身，企業購售電合約（CPPA）的電費收入也有益於台電財務，後續將持續與3-2期潛在參與者洽談風場合資可能性。（編輯：潘羿菁）1130214