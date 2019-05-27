霹靂股東會通過配息0.8元 黃文章續任董事長

文創股霹靂27日舉行股東常會，完成改選董事及獨立董事，由黃文章續任董事長。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北27日電）文創股霹靂今天舉行股東常會，通過2018年財報與盈餘分派案，將配發每股新台幣0.8元現金股利，並完成改選董事及獨立董事，由黃文章續任董事長。

霹靂海外市場經營有成，2018年合併營收達6.66億元，年增4.63%；稅後淨利1.04億元，較2017年的410.2萬元年增逾24倍；每股盈餘（EPS）2.02元，年增逾21倍。

黃文章在營業報告書中表示，回顧2018年，集團以「還真三十、誠正勤實、邁向國際、超越影視」為努力目標，獲得「總統創新獎」及金氏世界紀錄認證。

展望2019年台灣市場，黃文章指出，除舉辦高雄駁二「霹靂藝術科幻特展」、擔任「義行獎」及高雄燈會的代言外，更將推出全新霹靂劇集「霹靂英雄戰紀之刀說異數」，以及授權唯晶數位推出全球首款霹靂競技手遊「霹靂無雙」等，可望為霹靂2019年運營帶來全新的成長動能。

他說，奇幻武俠偶劇「Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀2」推出至今，在台灣、日本及大陸等地仍受好評，已宣布將啟動東離劍遊紀第3季製作，延伸未來東離劍遊紀的IP（智慧財產權）價值。

針對大陸市場，黃文章表示，目前霹靂劇集分別在優酷、愛奇藝及bilibili三大平台上架，持續培養大陸戲迷人數，進而帶動付費影片、授權及商品銷售收入的成長。（編輯：林興盟）1080527