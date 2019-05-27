中國品牌手機印度掠地 索尼和當地品牌淡出

（中央社記者康世人新德里27日專電）印度是全球智慧型手機成長最快的市場，但在小米、OPPO、Vivo等中國品牌以性價比競爭下，索尼（SONY）和印度本土品牌Intex最近宣布或準備淡出印度智慧型手機市場。

綜合「經濟時報」（Economic Times）等印度媒體報導，索尼最近發出一份聲明表示，索尼已在2018會計年度停止在印度銷售智慧型手機，但仍會在印度繼續客戶支援業務，包括售後服務和軟體更新等，並將持續監控印度市場及市場的業務可行性。

索尼表示，將聚焦在日本、歐洲、香港和台灣等市場，以驅動盈利及在5G（第5代行動電話標準）時代的未來前景。

市場分析調查公司Couterpoint Research分析師夏瑪（Parv Sharma）表示，索尼在印度智慧型手機的市場占有率約為0.01%，幾乎可以忽略不計；索尼這是做出正確的決定，專注日本等高平均銷售價格的市場。

另外，印度本土品牌Intex已好幾個月沒有推出新智慧型手機產品，甚至正在出售卡薩納（Kasana）占地20英畝、每年可生產4000萬支手機的新工廠。

Intex技術總監班薩爾（Keshav Bansal）告訴經濟時報，公司正在探索所有的可能選項，包括進行合資或者退出市場。

他證實，Intex的手機業務雖然仍在運轉，但「規模縮小」。

一旦Intex真的退出印度手機市場，這將是第2家在中國手機大打性價比（CP值）戰之下，被迫退出市場的印度本土品牌手機公司。第一家退出印度市場的本土手機公司是Karbonn。

在中國品牌手機進入印度市場之前，Micromax、Intex、Lava和Karbonn共4大印度本土品牌手機一度占有印度市場的40%。但在小米、OPPO、Vivo等中國品牌手機進入印度市場主打性價比且砸巨資行銷後，印度本土品牌手機已跌出前10大銷售榜單外。

Couterpoint Research於4月公布的調查顯示，中國品牌在印度智慧型手機市場的市占率已超過65%；截至2019年3月，印度本土品牌手機只占印度智慧型手機市場的13%。

分析中國品牌智慧型手機為何席捲印度市場，印度手機經銷商戈雅（Vinod Goyal）說，中國品牌手機讓顧客可用實惠的價格獲得手機最新的技術與功能。

一名台灣代工業管理階層告訴中央社記者，印度品牌剩下Micromax和Lava還有潛力，但建議應結合台灣擅長的設計代工製造（ODM），及降低成本，結合高技術能力，才有機會挽回印度本土品牌的頹勢。（編輯：馮昭）1080527