更多編輯台推薦新聞：
極右派大有斬獲 綠黨異軍突起 看懂歐洲議會選舉6大重點
國際

極右派大有斬獲 綠黨異軍突起 看懂歐洲議會選舉6大重點

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

華為風暴 川普全面圍殲反傷美科技業
國際

華為風暴 川普全面圍殲反傷美科技業

早安世界》歐洲議會選舉結果初步預測：3大政團合作才過半
早報

早安世界》歐洲議會選舉結果初步預測：3大政團合作才過半

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

中國品牌手機印度掠地 索尼和當地品牌淡出

最新更新：2019/05/27 15:24

（中央社記者康世人新德里27日專電）印度是全球智慧型手機成長最快的市場，但在小米、OPPO、Vivo等中國品牌以性價比競爭下，索尼（SONY）和印度本土品牌Intex最近宣布或準備淡出印度智慧型手機市場。

綜合「經濟時報」（Economic Times）等印度媒體報導，索尼最近發出一份聲明表示，索尼已在2018會計年度停止在印度銷售智慧型手機，但仍會在印度繼續客戶支援業務，包括售後服務和軟體更新等，並將持續監控印度市場及市場的業務可行性。

索尼表示，將聚焦在日本、歐洲、香港和台灣等市場，以驅動盈利及在5G（第5代行動電話標準）時代的未來前景。

市場分析調查公司Couterpoint Research分析師夏瑪（Parv Sharma）表示，索尼在印度智慧型手機的市場占有率約為0.01%，幾乎可以忽略不計；索尼這是做出正確的決定，專注日本等高平均銷售價格的市場。

另外，印度本土品牌Intex已好幾個月沒有推出新智慧型手機產品，甚至正在出售卡薩納（Kasana）占地20英畝、每年可生產4000萬支手機的新工廠。

Intex技術總監班薩爾（Keshav Bansal）告訴經濟時報，公司正在探索所有的可能選項，包括進行合資或者退出市場。

他證實，Intex的手機業務雖然仍在運轉，但「規模縮小」。

一旦Intex真的退出印度手機市場，這將是第2家在中國手機大打性價比（CP值）戰之下，被迫退出市場的印度本土品牌手機公司。第一家退出印度市場的本土手機公司是Karbonn。

在中國品牌手機進入印度市場之前，Micromax、Intex、Lava和Karbonn共4大印度本土品牌手機一度占有印度市場的40%。但在小米、OPPO、Vivo等中國品牌手機進入印度市場主打性價比且砸巨資行銷後，印度本土品牌手機已跌出前10大銷售榜單外。

Couterpoint Research於4月公布的調查顯示，中國品牌在印度智慧型手機市場的市占率已超過65%；截至2019年3月，印度本土品牌手機只占印度智慧型手機市場的13%。

分析中國品牌智慧型手機為何席捲印度市場，印度手機經銷商戈雅（Vinod Goyal）說，中國品牌手機讓顧客可用實惠的價格獲得手機最新的技術與功能。

一名台灣代工業管理階層告訴中央社記者，印度品牌剩下Micromax和Lava還有潛力，但建議應結合台灣擅長的設計代工製造（ODM），及降低成本，結合高技術能力，才有機會挽回印度本土品牌的頹勢。（編輯：馮昭）1080527

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報