林百里說廣達有品牌 力推雲端方案雲達

（中央社記者潘智義台北27日電）廣達電腦董事長林百里今天在雲達科技台北國際電腦展前記者會表示，以前大家都說廣達沒有品牌，今天要告訴大家廣達有品牌，就是雲達，是雲端方案的品牌。

林百里說，廣達自2000年開始做伺服器供應商，為下一代的5G運算預做準備，現在投入最新的5G運算雲端方案。

廣達副董事長梁次震指出，廣達從開始生產筆電以來，所有科技產品都會交替做，找一些領先的產品來做，在1999年決定多角化經營，接著開始做伺服器，提供雲端事業成長空間，而雲端產品10多年來也不斷往前推動。

面對美中貿易戰的衝擊，梁次震強調，廣達的雲端事業仍可維持業績年成長10%的水準，其他事業則需視美中關係變化而定。廣達對多角化經營很有興趣，除雲端之外還有很多產品，未來2年大家都看得到，摸得到。

林百里因有事提早離開記者會，對於媒體追問，投入總統大選的鴻海董事長郭台銘喊他大哥，林百里面對鏡頭不發一語，快步離開；梁次震則說郭台銘一直都是大家的大哥。

雲達總經理楊麒令表示，這是第1次在台北國際電腦展辦展前記者會，去年大家對5G雲端充滿想像，現今逐步付諸實現，對今明兩年5G雲端市場發展抱持審慎樂觀看法。

楊麒令說，西元2000年時雲達原是廣達集團的一個部門，迄今耕耘雲端硬體市場已經19年，伺服器、記憶體都領先市場這麼多年，現今5G市場賦予雲達更新的任務。

英特爾數據中心事業部副總裁兼網絡平台事業部創新中心總經理林怡顏指出，5G是革命性轉變，是產業生態系統改變，5G將來從雲連結到端，再從端連結到企業，擁有非常大的商機。雖然有些人把5G這件事政治化，但其實5G訊息簡化來說就是將通訊智慧化發展。

林怡顏說，3G、4G為手機上網打電話使用，不管有太多或太少的功能都不管它，反正大家都是包月使用，但5G不同之處是專門為企業而做，為企業做的網路，可發展多樣的頻譜，把網路與雲結合在一起。（編輯：張均懋）1080527