優沛國際公開收購福盈科 投審會准了

（中央社記者廖禹揚台北28日電）經濟部投審會今天通過優沛國際以最高約新台幣18.6億元公開收購福盈科技股權，取得股權最低不少於51%，最高不超過100%，達成本次公開收購完成條件之一。

經濟部投資審議委員會今天召開第1176次委員會議，會中核准及備查5件重大投資案件，其中核准英屬維京群島商PRIME EXPRESS HOLDINGS LIMITED申請經由國內事業優沛國際股份有限公司，轉投資國內上櫃公司福盈科技化學股份有限公司，從事工業用特化學品及助劑及其有關原料製造及銷售等業務。

優沛國際今年3月宣布將以每股27.5元公開收購福盈科普通股，投審會副執秘楊淑玲說明，其中部分資金來源為外資，因此投審會核准公開收購人之投資申請為本次公開收購完成條件之一，投審會就國家安全及產業效益等面向予以核准。

今天會中也通過2件風場增資案，包括澳大利亞商MACQUARIE CORPORATE HOLDINGS PTY LIMITED申請匯入相當新台幣6.3億元等值外幣，增資海能國際投資股份有限公司，暨轉投資海能風力發電股份有限公司。

以及丹麥商CI II CHANGFANG K/S等申請匯入相當新台幣9.1億元等值外幣，增資哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司，暨轉投資彰芳風力發電股份有限公司。

楊淑玲表示，此兩案都是由開發商母公司增資既有風場開發案，顯示國內風場開發案資金逐漸到位。（編輯：李信寬）1080528