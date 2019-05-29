科技部GLORIA攜手企業 推1.3億產學合作案

（中央社記者劉麗榮台北29日電）科技部國際產學聯盟今天宣誓推動新台幣1.3億元的產學合作案，並成功對接國際指標企業與台灣學術能量，促成國際大廠美商高通與台、成、清、交等4校產學合作。

科技部國際產學聯盟（Global Research & Industry Alliance, GLORIA）集結18個聯盟於5月28日至6月1日，在台北國際電腦展中以GLORIA為形象打造專館，共同展出各聯盟的先端技術及服務。

科技部長陳良基、18個聯盟代表及國內外產業代表今天都出席產學未來展望簽約記者會，宣誓推動1.3億元產學合作案。共有6間不同領域的重量級企業與學校合作推動，包括北科與鎧勝控股及華新科技、北醫與逢興生物科技、台科大與研揚企業、逢甲與健豪印刷等合作，一起挑戰瞬息萬變的市場趨勢。

科技部發布新聞稿指出，GLORIA也成功對接國際指標企業與台灣學術能量，促成國際大廠美商高通與台大、成大、清大、交大等4校產學合作，預計將於5G技術、OEM相關產業擴大在台投資，與4校共同研發與人才培育。

陳良基表示，「5+2」產業創新計畫裡每一個環結都需要更多的產學緊密合作。秉持著「持續推動基礎研究」、「創造在地價值」、「深根科技創新」三大目標，國內外企業在聯盟的媒合下，皆已與學校產生了實質的合作、幫助企業重新發現台灣學術研究的產業應用情境。未來科技部國際產學聯盟將持續聚焦前瞻優勢領域，打造台灣產學的創新生態系。

科技部自民國106年開始規劃4年內投入24億元推動國際產學聯盟計畫，目前總計成立18所聯盟，積極協助大學聚焦前瞻領域研究，協助學界鏈結國內外業需求，以群體力量互補提升競爭實力，帶動產業創新。截至108年4月底，已有國內外會員339家、吸引廠商投入經費金額逾10億元，培育人才3300餘人。

GLORIA除了是整合校內產學合作資源與成果推廣的重要平台，也積極發揮育成與孵育新創公司角色，衍生新創公司48家，在美國、越南、馬來西亞等地結合當地學術單位或企業進行國際產學合作，是台灣務實外交與國際鏈結的具體展現。（編輯：林孟汝）1080529