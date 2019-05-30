南亞科通過配息7.15元 估第2季DRAM價格再跌

南亞科30日召開股東常會，董事長吳嘉昭表示，第2季DRAM價格還會再下跌，狀況不是很好，希望第3季電子業旺季能好起來。中央社記者張建中攝 108年5月30日

（中央社記者張建中桃園30日電）動態隨機存取記憶體(DRAM)廠南亞科董事長吳嘉昭表示，第2季DRAM價格還會再下跌。南亞科股東常會決議每股配發7.15元現金股息。

南亞科今天召開股東常會，吳嘉昭親自主持。他表示，智慧手機處於5G換機過渡期，不過，DRAM搭載量增加，伺服器需求成長超越智慧手機，今年全球DRAM市場位元需求將成長2位數百分點以上。

DRAM供給方面，吳嘉昭說，3大DRAM供應商三星(Samsung)、SK海力士(Hynix)與美光(Micron)已啟動產能及產出調整計畫，因應當前低迷市況，今年DRAM位元供給成長率將維持2位數百分點。

吳嘉昭表示，DRAM市場長期仍將穩健發展，南亞科持續推進製程技術，除已獲美光1X/1Y奈米製程技術授權的選擇權外，自主開發的10奈米製程技術也符合進度，未來將依兩種方案經濟效益，進行製程技術轉換。

對於股東問及今年展望，吳嘉昭說，去年第4季到今年第1季DRAM價格一路走跌，第2季價格還會再下跌，狀況不是很好，希望第3季電子業旺季能好起來。

吳嘉昭表示，南亞科將持續開發10奈米製程技術，提升競爭力、降低成本，今年也將轉移部分產能搶攻伺服器市場，並強化內部績效。

針對中美貿易戰，吳嘉昭說，貿易戰大部分屬於科技戰，對電子材料影響很大，產業鏈斷鏈會影響整個產業發展。

至於中國電信大廠華為遭美國政府列入貿易黑名單，吳嘉昭表示，今年第1季交貨華為很少，基於尊重客戶營業秘密原則，不便評論華為事件；不過，他說，南亞科會在法律許可範圍內支持每家客戶。

南亞科股東常會承認去年度財報，每股純益新台幣12.8元，並決議每股配發7.15元現金股息，創歷史新高紀錄，若以昨天收盤價58元計，殖利率達12.32%。（編輯：楊玫寧）1080530