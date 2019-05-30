滙豐估聯準會明年2度降息 人民幣低點6.95元

（中央社記者邱柏勝台北30日電）滙豐銀行表示，美國已終止升息循環，估聯準會（Fed）將於2020年9月及12月兩度降息。且因美中貿易戰尚未平息，估今年美元與避險成分高的日圓將維持強勢，人民幣兌美元則會在6.95元徘徊。

滙豐銀行（台灣）今天舉辦「 2019年下半年投資展望」記者會。滙豐銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲表示，美國已終止升息循環，預計聯準會將於2020年9月及12月兩度降息；利率維持低檔，也促使追求收益的投資者聚焦高收益的資產類別，例如高息股及亞洲高收益債券。

美中貿易戰升溫，也對美中兩國經濟前景造成負面影響。根據滙豐銀行推估，美國不排除對總值3250億美元的中國銷美商品徵收25%關稅，若不考慮中國再加推刺激經濟措施沖銷影響，今年中國GDP成長可能因此縮減1.2個百分點，而美國GDP成長亦會降低約0.3個百分點。

滙豐銀行預估，美中貿易糾紛懸而未解，短期內人民幣兌美元匯價可能持續偏軟，預期今年第2季及第3季內，人民幣兌美元匯率將會在6.95元的水位徘徊。若貿易緊張局勢有所緩和，人民幣兌美元匯率可望在今年底回穩至6.75價位。不過在此之前，美元與具避險性質的日圓將維持強勢。

因應美中貿易戰不確定性與市場波動，范卓雲建議，投資人應透過多元資產配置，並採取主動型管理策略，避免持有過度集中個別市場或資產類別的投資組合。

她指出，在市場充斥不確定性的情況下，個股走勢愈見分歧，且市場波動亦見加劇。為了管控投資組合風險，投資人可考慮配置黃金及另類投資工具，藉此分散風險，有助減低投資組合的波動性。另外亦可考慮持有具分散風險效益的多元資產組合，例如亞洲高收益債券。

范卓雲說，美國公債殖利率回落，而亞洲央行貨幣政策仍寬鬆，令亞洲高收益債券的投資環境更為有利，因亞洲債券利差具吸引力。從市場技術性因素考慮，亞洲企業債券市場可能吸引更多全球各地追求利息的資金流入。從投資價值來看，以中國、印尼及南韓債券較具吸引力。（編輯：林興盟）1080530