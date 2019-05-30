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台北5G高峰會登場 遠傳秀5G和AI應用

最新更新：2019/05/30 16:25

（中央社記者江明晏台北30日電）「台北5G國際高峰會」今天登場，遠傳電信展演5G創新應用，首次現場啟動5G訊號結合AI檢驗技術，並展示AI智慧驗布機，有助於實現工業4.0智慧工廠。

「台北5G國際高峰會」今天登場，遠傳電信受邀參與，以「遠傳大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)展演5G創新應用，與台灣愛立信聯手於現場啟動5G連網，展出首次結合AI檢驗技術與5G高速連網。

遠傳也在現場展示AI智慧驗布機，能以高畫質連續上傳檢測照片，並即時傳送至遠端控制中心完成AI檢測運算，透過5G高速、大頻寬與低延遲特性，才能於中央控制中心同時檢測分散於各地工廠的大量生產線，實現工業4.0智慧工廠。

遠傳總經理井琪表示，迎向5G時代，遠傳將結合「大人物」技術，積極探索各式創新應用場景。未來5G大頻寬和低延遲帶來的穩定通訊，將結合邊緣運算和AI機器學習，滿足產業應用需要的海量連結、即時反應等特點，同時保障企業機密資料的完整與安全性。

她也表示，遠傳除了全力整合遠東集團資源，扮演集團數位轉型的驅動引擎，更將持續擴大5G應用技術合作夥伴圈，協助製造業升級智慧工廠，加速工業4.0發展，並同時布局醫療照護業、金融服務業、零售業等領域。

遠傳去年成立「遠傳5G先鋒隊」，目前已提供3.5GHz頻段的5G商用基地台實驗網路，協助包含亞旭、宏達電、高通、廣達等5G先鋒隊夥伴進行入網連接測試，助攻合作夥伴快速打入5G國際市場。（編輯：李信寬）1080530

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