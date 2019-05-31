美股上揚 法人：有利台股短彈後持穩

（中央社記者潘智義台北31日電）與台股電子股連動密切的費城半導體指數上漲9.72點，連續2日收紅，法人指出，台股昨天由電子股領軍出現短線反彈之後，美股翻紅，接下來若能持穩，將有利台股後續表現。

美股道瓊工業指數上漲43.47點，小漲0.2%，收在25169.88點。標準普爾500指數上漲0.2%，收2788.86點。那斯達克指數上揚0.3%，收在7567.72點。

台股昨天收在10382.99點，上漲81.21點，成交值新台幣957.22億元。三大法人外資及陸資賣超37.03億元、投信買超3.38億元、自營商賣超4.34億元，合計賣超37.99億元。

和碩聯合科技昨天舉行年度技術創新發表會，由董事長童子賢帶領研發團隊，展示物聯網（IoT）、工業4.0、人工智慧（AI）3大技術研發方向以及應用範疇，並大秀最新研發的機器人。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科董事長吳嘉昭昨天在股東會表示，第2季DRAM價格還會再下跌。3大DRAM供應商三星（Samsung）、SK海力士（Hynix）與美光（Micron）已啟動產能及產出調整計畫，因應當前低迷市況。

鴻海昨天晚間表示，6月11日將在土城總部會議中心舉行法人說明會，鴻海5名一般新任董事候選人也將出席，簡報並回答投資法人問題。（編輯：楊玫寧）1080531