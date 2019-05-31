力成股東會通過配息4.8元 觀察貿易戰發展

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）記憶體封測廠力成今天召開股東會，通過盈餘配發現金股利每股4.8元。展望今年，力成表示，持續擴展邏輯晶片封測業務，下半年須觀察美中貿易戰後續發展。

展望全球經濟局勢，力成在致股東報告書中指出，中國是半導體最大市場，積極在地化發展成半導體工廠，預估2020年之前，中國半導體在地化產值就會超過人民幣2000億元，不過，仍須觀察美中貿易狀況。

至於被視為下一個成長引擎的印度和東協等國家，力成指出，雖然人口眾多，人均所得有所成長但仍偏低，加上相關通訊硬體建設不足，削弱行動裝置需求的成長速度。

展望今年產品布局，力成表示，持續提升標準型動態隨機存取記憶體（DRAM）、Mobile DRAM、NAND型快閃記憶體、邏輯晶片等產品比重，其中，持續擴展邏輯晶片業務，並加速覆晶封裝（Flip-Chip）、固態硬碟（SSD）、晶圓級封裝（Wafer level Packaging）、晶圓級測試（CP）以及 面板級扇出型封裝（Panel Level Fan-Out）的開發成長。

展望今年下半年，力成表示，須觀察美中貿易戰後續發展，不過，預期下半年營運可較上半年佳。第2季業績會較第1季持平，有機會小幅成長，第3季有機會成長，今年整體業績要維持去年營業額有困難度。

展望今年資本支出，力成預期今年資本支出規模約新台幣100億元到105億元，其中封裝、測試和先進產品各占2成。

力成去年合併營收新台幣680.39億元，較前年成長14.1%，去年營收創新高，去年全年稅後淨利62.34億元，較前年成長6.8%，去年每股稅後純益8.02元，優於前年EPS 7.51元。法人指出，力成去年獲利是2011年以來高點。（編輯：郭萍英）1080531