更多編輯台推薦新聞：
川普祭關稅大棒阻非法移民潮 墨西哥矢言報復
國際

川普祭關稅大棒阻非法移民潮 墨西哥矢言報復

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

早安世界》促轉會再撤銷2006人有罪判決 呂秀蓮陳菊雷震在列
早報

早安世界》促轉會再撤銷2006人有罪判決 呂秀蓮陳菊雷震在列

女主播辯論對談16分鐘 央視文字直播僅428字
國際

女主播辯論對談16分鐘 央視文字直播僅428字

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

力成股東會通過配息4.8元 觀察貿易戰發展

最新更新：2019/05/31 11:26

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）記憶體封測廠力成今天召開股東會，通過盈餘配發現金股利每股4.8元。展望今年，力成表示，持續擴展邏輯晶片封測業務，下半年須觀察美中貿易戰後續發展。

展望全球經濟局勢，力成在致股東報告書中指出，中國是半導體最大市場，積極在地化發展成半導體工廠，預估2020年之前，中國半導體在地化產值就會超過人民幣2000億元，不過，仍須觀察美中貿易狀況。

至於被視為下一個成長引擎的印度和東協等國家，力成指出，雖然人口眾多，人均所得有所成長但仍偏低，加上相關通訊硬體建設不足，削弱行動裝置需求的成長速度。

展望今年產品布局，力成表示，持續提升標準型動態隨機存取記憶體（DRAM）、Mobile DRAM、NAND型快閃記憶體、邏輯晶片等產品比重，其中，持續擴展邏輯晶片業務，並加速覆晶封裝（Flip-Chip）、固態硬碟（SSD）、晶圓級封裝（Wafer level Packaging）、晶圓級測試（CP）以及 面板級扇出型封裝（Panel Level Fan-Out）的開發成長。

展望今年下半年，力成表示，須觀察美中貿易戰後續發展，不過，預期下半年營運可較上半年佳。第2季業績會較第1季持平，有機會小幅成長，第3季有機會成長，今年整體業績要維持去年營業額有困難度。

展望今年資本支出，力成預期今年資本支出規模約新台幣100億元到105億元，其中封裝、測試和先進產品各占2成。

力成去年合併營收新台幣680.39億元，較前年成長14.1%，去年營收創新高，去年全年稅後淨利62.34億元，較前年成長6.8%，去年每股稅後純益8.02元，優於前年EPS 7.51元。法人指出，力成去年獲利是2011年以來高點。（編輯：郭萍英）1080531

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報