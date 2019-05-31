台灣新創打世界盃 5G加速器助陣

（中央社記者江明晏台北31日電）5G商機勃發，電信業者以「5G加速器」助陣台灣新創團隊，並參與「2019 InnoVEX」展覽，盼吸引全球買主、投資者、創投等，達到有效媒合資源、資金及技術目的，打造世界盃的5G產業鏈。

亞太電信積極布局5G，除了取得5G實驗網執照，今年也參加Computex，並率領5支「亞太電信5G加速器」團隊，參與「2019 InnoVEX」展覽。亞太電信表示，自加速器啟動以來，已吸引超過300支團隊響應，也遴選出15支團隊培訓。透過協助引導新創團隊連結國際及跨領域平台合作，催化新創產業投資及衍生商機。

亞太電說明，本次展出的團隊，主要鎖定AI人工智慧、AR/VR、智慧交通等特色，研發具市場潛力的5G通訊應用服務。除了透過展覽展現台灣的新創潛力外，也希望透過InnoVEX國際會展，讓第一期參與加速器的新創團隊，能與國際及跨領域平台合作，並吸引全球買主、投資者、創投等，達到有效媒合資源、資金及技術目的，打造世界盃的5G產業鏈。

觀察新創團隊的解決方案，藝創提出的CarWink是一款車聯網互動的消費型電子產品，駕駛人可以透過聲控連結顯示器，將有利於交通訊息的順暢，傳遞給後方車輛駕駛人，協助改善交通，未來將導入AI，使整個生態系統更臻完整。

另一個新創團隊程捷研發的「智能筆」，可矯正孩子正確握筆姿勢，未來將進一步開發能連網的IoT裝置「智慧筆盒」，透過NB-IoT、傳感器等技術進行設備串連，結合「智能筆」與「智慧筆盒」，守護孩子健康與視力。

而新創團隊愛酷拍是替專業攝影師打造的品控、修圖和照片直播服務，包含3大特點，5分鐘內提供修改後高品質照片、結合人臉辨識功能，還能將特定主角的每一張照片找出來，搭配加上活動名稱及品牌Logo浮水印，打造專屬的影像紀錄服務。（編輯：郭萍英）1080531