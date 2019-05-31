InnoVEX參展團隊創新高 貿協明年將拚550家

（中央社記者林孟汝台北31日電）貿協秘書長葉明水今天表示，今年COMPUTEX共有467家海內外新創團隊參展，創下歷史新高，逾500家以上的創投尋找投資機會，場內氣氛熱絡，預計明年InnoVEX參展規模將達550家。

與2019年COMPUTEX台北國際電腦展同期舉辦的亞洲指標新創展會InnoVEX系列活動Startup Matchmaking在30日落幕，共吸引45家創投及大型企業共襄盛舉，與國內外新創完成240場次洽談。

主辦單位之一、中華民國對外貿易發展協會秘書長葉明水今天表示，其中包括來自以色列、比利時、美國、印度、日本等海外投資人占比達42%，連全美第2大創投基金Mucker Capital、被「賀芬頓郵報」譽為「目前全球最成功的股權群眾募資平台」以色列Ourcrowd 、三菱商事等，都來InnoVEX尋找投資機會，場內氣氛熱絡。

葉明水指出，根據瑞士世界經濟論壇（WEF）2018年全球競爭力報告，台灣和德國、美國、瑞士齊名，被評比為「超級創新國(super innovators)」，顯示台灣的創新能量受到全球重視，貿協要做的就是建構平台及國際行銷，協助活絡台灣新創生態圈，讓台灣新創團隊被世界看到。

他說，曾是COMPUTEX最大競爭對手的德國漢諾威電腦展（CeBIT），去年在舉辦完最後一屆後走入歷史，但COMPUTEX卻在這兩年成為全球重要的亞洲科技產業指標專業展，憑藉的就是「轉型再轉型」，與科技界緊密結合，掌握最新發展趨勢。

除了美國消費電子展CES外，COMPUTEX已成為全球第二。葉明水表示，今年COMPUTEX集結Intel、AMD、高通、美光、NVIDIA等大廠同台競技，其中AMD在首場CEO Keynote演說中秀出MIT（Made in Taiwan）的晶片及效能，也成為各方關注焦點，貿協目前已收到國際大廠的詢問電話，希望能參與明年的CEO Keynote。

至於明年的COMPUTEX是否會拒絕如華為等陸廠參展？葉明水說，COMPUTEX是要促成台灣產業與全世界廠商交流合作；InnoVEX也會繼續做大，預計明年規模將達550家，不排除10年後COMPUTEX就要靠InnoVEX繼續發光發熱。（編輯：林沂鋒）1080531