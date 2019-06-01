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台電實驗新節電方案 夏月尖峰價差最高10倍

最新更新：2019/06/01 16:15
台電擬定「即時電價」，非夏月及夏月分別依用電狀況擬定紅、黃、綠等不同電價表，夏月尖峰價差最高可達10倍。（中央社檔案照片）
台電擬定「即時電價」，非夏月及夏月分別依用電狀況擬定紅、黃、綠等不同電價表，夏月尖峰價差最高可達10倍。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北1日電）繼住商型簡易時間電價後，今年再擬定「即時電價」，非夏月及夏月分別依用電狀況擬定紅、黃、綠等不同電價表，夏月尖峰價差最高可達10倍，最快明年報請經濟部核定後實施。

電價計算方式多元，包括累進電價、標準型時間電價、住商型簡易時間電價等，依離尖峰時段調整電價，以抑低尖峰時段用電。而搭配智慧電表設置，台電最新研擬以小時為單位的「即時電價」，依備轉容量率及備轉容量預估隔天情況，決定採用何種電價表。

台電發言人徐造華表示，夏月及非夏月分別都有紅、黃、綠3種電價，會在前一天晚上6時前通知用戶隔天以哪種顏色電價計算，若以夏月尖峰時段相比，紅色與綠色電價價差可達約10倍。

徐造華強調，即時電價仍在實驗階段，共有200至300戶已裝設智慧電表用戶參與，在8、9月實驗方案結束後，會再檢討節電效果及用戶回饋意見，再報請經濟部核定，實際施行方案與上路時程尚未確定。（編輯：郭萍英）1080601

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