世界循環經濟論壇 工研院與Pöyry簽備忘錄

（中央社記者韋樞台北3日電）工研院在芬蘭赫爾辛基舉辦的世界循環經濟論壇中端出多項研發成果，同時與芬蘭Pöyry國際顧問及工程公司簽署備忘錄，在生質材料水處理、二氧化碳回收應用、紡織品等跨國合作。

工研院為搶攻循環經濟商機，整合多項循環再利用研發成果，3日首度進軍在芬蘭赫爾辛基舉辦的世界循環經濟論壇（WCEF），讓台灣循環經濟研發成果登上國際舞台，吸引全球與會業者興趣與洽詢。

工研院副院長彭裕民表示，WCEF論壇是國際上重量級的循環經濟交流討論會議，匯聚全球循環相關業者，工研院首度整合生質及循環再生成果參與論壇，期待可以快速連結國際指標性業者，讓世界看見台灣循環經濟相關技術的研發能力，搶攻循環經濟新商機。

彭裕民指出，工研院此次以國際級智庫機構身分參與，向外界分享台灣在循環經濟推動的成功案例，更與芬蘭在能源和工業領域知名的Pöyry國際顧問及工程公司簽署合作備忘錄。

他說，歐洲能源市場70%參與者都是Pöyry顧問公司客戶，期待透過此次合作建立良好夥伴關係，加速對台灣產業提供生質材料、水處理、二氧化碳回收應用、歐盟紡織品法規、複合材料及包裝材料資訊，掌握市場商機。

Pöyry集團表示，Pöyry與工研院擁有長久良好關係，此次合作在雙方產業資訊及技術研發優勢上，率先跨足到生質衍生材料及包裝材料市場兩大領域，第一步將串連亞洲與歐洲的循環經濟市場資訊，未來也將加速優秀人才交流，鏈結雙方更多業者加入，加速循環科技應用於台灣各產業中。

工研院在論壇中展現相關研究成果包括木質素PU發泡複合材製作的衝浪板、木質素材料製作的罐頭內層塗層、無水染色超臨界流體染色與機能化同步技術、可回收的熱塑性碳纖維ACE行李箱等。（編輯：張均懋）1080603