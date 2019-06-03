金管會整頓儲蓄險 顧立雄：消費者去買沒錯

（中央社記者邱柏勝台北3日電）金管會大力整頓儲蓄型保單，但金管會主委顧立雄夫婦手上就有9張儲蓄險保單。顧立雄今天表示，保險公司在未虧本的前提下，有辦法賣出這樣的商品，那消費者去買也沒有錯。

為讓保險回歸保障本質，降低保險公司保費收入過度成長的問題，金融監督管理委員會決定出手整頓，進行保險商品結構的調整，研議拉高投資型壽險死亡保額占帳戶價值的比率門檻。

如此一來，保險公司負擔的保險成本更高，為維持保單可獲利，只能降低利率因應，導致儲蓄型保單的內部報酬率（IRR）再降低，部分保險公司已經表態，未來儲蓄型保險商品將逐漸下架，民眾也越來越難買到儲蓄型保單。

不過，金管會此政策一出，也傷害到不少政府機關首長。根據監察院今年初至5月底公布的廉政專刊統計，顧立雄與經濟部政務次長王美花夫婦手中就有9張儲蓄型保單，內政部長徐國勇一家更持有高達40張儲蓄型保單，若為利變型保單且宣告利率調降，他們手中保單的報酬率也會下滑。

顧立雄今天出席「2019 IFRS 國際財務報導準則研討會」，面對媒體追問此議題，他笑答「我現在的身分，已經喪失理財資格」，因為他買任何東西，都會被媒體報導。而針對手中保單，他表示沒有規劃要做調整。

顧立雄說，站在監理機關立場，金管會是要求保險公司販售保單的保險合約服務利益（CSM）不能為負數，也就是不能賣會虧損的保單。在金管會的要求下，保險公司如果還能賣出這樣的產品，消費者去買，也是沒有錯的。

顧立雄強調，應把焦點放在保險公司，從CSM觀點而言，保險公司若一開始測試就發現該商品CSM為負，就不能賣；即便後來銷售後，因時空環境的變化，導致CSM轉為負數，就必須作出相應的調整，這也是金管會一貫表明的態度。

根據揭露，顧立雄跟王美花夫妻二人共買9張儲蓄險、1張投資型保單。其中4張儲蓄險是南山人壽，另4張是新光人壽，還有1張是富邦人壽。（編輯：林興盟）1080603