中國5G商用元年 業界：不比快拚創新應用

（中央社記者江明晏台北6日電）中國工信部今天向4家業者發出5G商用牌照，比預計時程提前，台灣首波5G釋照也正積極準備，預計將於2020年商用，國內產業與學界人士指出，5G如果只是「速度快」不能吸引消費者，創新應用更重要，應扶植各種產業試推應用服務。

中國工信部今天向中國電信在內的4家業者發出5G商用牌照，比預計時程提前，目的是拉動5G產業鏈。陸媒稱，中國正式進入「5G商用元年」。

綜觀全球5G發展現況，有超過10個國家完成5G頻譜釋照，美、韓、歐也在4月開始推出5G行動服務，英國宣布於5月底開始5G商用。2019年第一波5G商用各國已快速開展。

台灣首波5G釋照也正積極準備，國家通訊傳播委員會(NCC)預估於今年第4季、最遲明年初進行首波的5G釋照，預計將於2020年商用，推動台灣5G建置、促進相關產業及新興商業營運模式發展。

目前經濟部也推動成立兩個5G國家隊，中華電信領航隊以及遠傳5G先鋒隊，分別針對娛樂場館及智慧車載領域發展並部署；經濟部也積極規劃其他的5G場域，在智慧展館方面，與外貿協會規劃於南港展覽館布建5G網路，未來可提供AR展場3D導航、智慧推播等創新服務體驗。

是否會擔心台灣5G腳步太慢，不具名的產業人士指出，美、韓電信商在4月初開台5G，搶全球頭香，但初期消費者對5G品質抱怨連連，速率也遠不如理想，建議要務實看待5G，但如果5G只是「速度快」不見得能吸引消費者，「創新應用比幾個G更重要」，跨領域的整合才是關鍵，而5G大量布建成本太高，切入特定垂直場域的5G服務，如AR（擴增實境）/VR（虛擬實境）、遠程醫療、自駕車、工業4.0、智慧城市等新興應用，才是改變未來生活的可能。

前交通部長賀陳旦先前已提出對5G國家戰略的建議，他認為5G技術強在多種產業整合服務，目前消費市場尚未成熟，釋出頻譜並非急切政策，反之，應扶植各種產業試推應用服務。

台灣通訊學會理事長劉柏立先前也在論壇上表示，台灣要在5G新時代中掌握發展契機，必須預備對未來創新應用發展友善的制度，倡議「軟體重於硬體；制度重於技術」，5G時代要有典範轉移的策略思維。（編輯：林淑媛）1080606