華為禁令 歐盟電信業者付出代價恐近2兆元

（中央社巴黎7日綜合外電報導）全球行動通訊系統協會一項內部評估報告顯示，禁止中國華為技術公司和中興通訊參與歐洲5G網路建置，歐洲聯盟（EU）電信業者付出代價恐高達550億歐元（約新台幣1兆9566億元）。

根據法新社今天掌握的全球行動通訊系統協會（GSM Association）衝擊評估報告，歐盟電信業者恐怕得推遲18個月，才能提供客戶5G服務。

全球行動通訊系統協會的報告指出，華為和中興通訊占歐盟行動設備供應市場大約4成。此外，華為目前是5G技術領域的先驅。

歐洲各大電信設備業者如瑞典易立信（Ericsson）、芬蘭諾基亞（Nokia）與南韓三星（Samsung）在履行北美洲和亞洲的合約之際，無力應付歐洲從3G和4G升級到5G的需求。

全球行動通訊系統協會的報告表示，這意味著一旦電信業者無法採用華為和中興的設備，成本將大幅攀升，時間將大幅拉長。不過，報告也指出，歐洲各國情況各異。

報告中提到，禁止採用中國電信公司設備將大幅削減行動設備市場的競爭，且會墊高價格，形成建置5G網路的額外成本。

報告還指出，這也會導致歐洲5G網路建置進程落後，5G使用人口減少，並造成歐洲和美國的生產力落差進一步擴大。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1080608