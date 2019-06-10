製鞋三雄5月營收齊揚 季節因素或轉投資貢獻

（中央社記者潘智義台北10日電）製鞋三雄寶成工業公司、鈺齊國際公司、豐泰今天公布5月營收皆較4月成長。寶成受惠子公司營收貢獻，鈺齊國際則因傳統秋冬鞋款出貨帶動。

寶成工業公司今天公布5月自結合併營收新台幣284.07億元，創歷史次高，也是歷年5月新高，較去年同期合併營收263.47億元增加7.8%。

寶成統計，今年1月至5月自結合併營收1322.18億元，創歷年同期新高，較去年同期1187.86億元增加11.3%，主因寶成工業持股50.97%重要子公司裕元工業(集團)公司的營運較去年同期持續成長。

寶成工業說明，重要子公司裕元工業5月自結營收為9.12億美元（約新台幣283.29億元），較去年同期營收增加4.1%。累計今年1月至5月裕元工業自結營收為42.66億美元（約新台幣1340.32億元），較去年同期40.21億美元增加6.1%。

裕元工業的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際(控股)公司5月自結營收為人民幣22.10億元 （約新台幣100.47億元），較去年同期營收增加25.0%。累計今年1月至5月寶勝國際自結營收為人民幣112.79億元（約新台幣512.75億元），較去年同期增加18.6%。

鈺齊國際公司今天公布5月合併營收為11.8億元，較4月的7.9億元顯著增加49.21%，也較去年同期8.32億增加41.80%，符合傳統秋冬鞋款出貨排程預期。今年1至5月累積營收達45.48億元，較去年同期的36.97億元增加23.01%，再創同期新高紀錄，6、7月開始邁入秋冬季鞋款出貨高峰，營運動能可期。

豐泰公布，5月合併營收58億1956.2萬元，較去年同期成長22.86%。5月成品鞋生產量為1052萬雙，較4月增加8.9%，較去年同期增加6.1%；5月成品鞋銷售量為1009萬雙，較4月減少0.7%，較去年同期增加21%。

豐泰統計，1至5月成品鞋累計生產量達4886萬雙，較去年同期增加7.2%；1至5月成品鞋累計銷售量達4866萬雙，較去年同期增加10.4%。（編輯：趙蔚蘭）1080610