徐旭東：石化產業不悲觀 整合上下游仍可獲利

東聯化學董事長徐旭東11日在股東會後記者會表示，美中貿易關係難料，與石化業關係密切的油價現在也沒人能預測。中央社記者潘智義攝 108年6月11日

（中央社記者潘智義台北11日電）東聯化學董事長徐旭東今天在股東會後記者會表示，現階段石化上游產業似乎有點悲觀，但上下游產業若可整合，還是可以有不錯獲利。

徐旭東指出，東聯兩岸布局，已分別在台灣的林園、中國大陸揚州設廠，看重全球市場的同時，也看好中國內需市場；集團所屬的紡織廠則前進東南亞，在越南建廠，做好上、中、下游產業的整合。

他認為，目前石化產業上游存在供需的問題，缺乏穩定的原料來源。全世界變化太大，與石化產業關係緊密的油價走勢也難以預測。加上國際局勢不定，除了美中貿易戰，還有英國脫歐過程充滿不確定因素。

他說，石化產業不易同時出現上下游都很好的情況，現在下游的紡織產業不錯，迎接東京奧運，連運動員衣服布料都採用科技研發，例如泳衣布料只要讓選手穿起來舒適，能夠快個1、2秒游到終點，都有人願意花精力研發。

東聯化學總經理蔡錫津解釋，東聯以乙烯為原料，生產乙二醇（EG）、環氧乙烷（EO）及其衍生物，屬於石化產業供應鏈中游。雖然目前乙二醇賺錢比較不易，但屬特化產品的環氧乙烷衍生物卻可帶來不錯利潤。未來不排除投入丙烯系列產品，往更高階的環氧丙烷（PO）產品發展。

蔡錫津指出，東聯規劃今年將兩岸乙二醇工廠持續提高負載，合計生產乙二醇80.5萬噸，較去年成長8%，並降低製造成本，拓展乙醇胺（EA）、乙二醇丁醚（EB）市占率，並開拓電子級醇胺產品銷售，及碳酸乙烯酯（EC）在鋰電子的應用，加強開發工廠的管線氣體業務。

東聯去年每股稅後盈餘（EPS）為新台幣2.01元，今天股東會通過每股配發現金股利1.75元。（編輯：李信寬）1080611