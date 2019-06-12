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大立光股東會通過配息68元 完成董監改選

最新更新：2019/06/12 09:56
台股股王大立光12日召開股東會，由董事長林恩舟（右2）主持，通過配發現金股利每股68元並完成董監改選。中央社記者韓婷婷攝 108年6月12日
台股股王大立光12日召開股東會，由董事長林恩舟（右2）主持，通過配發現金股利每股68元並完成董監改選。中央社記者韓婷婷攝 108年6月12日

（中央社記者韓婷婷台北12日電）股王大立光今天召開股東會，承認2018年財報每股盈餘為新台幣181.67元，並通過配發68元現金股利，為上市櫃公司之冠。

今天股東會也順利完成董事改選，董事席次（不含獨董）由7席縮減至5席，創辦人林氏家族主導的茂鈺紀念股份有限公司取得3席董事，躍升為單一最大法人股東，由於茂鈺紀念股份有限公司為閉鎖型公司，市場預料將讓大立光籌碼更穩定與單純化，有助降低未來發生經營權之爭的機率。

新任5席董事分別為茂鈺紀念股份有限公司代表人林耀英、林恩舟、林恩平及陳世卿、謝銘原。顏杉桔及彭明華任獨立董事；監察人為梁忠仁及蔣翠英。

大立光2018年營收499.5億元，年減6%，毛利率68.5%，稅後淨利243.7億元，年減6.2%，為歷史次高，每股盈餘181.67元，低於前一年度的193.65元。今年配發68元為歷史次高，盈餘配發率37.4%與前一年度相當，按11日收盤價3575元計算，現金殖利率約1.9%。（編輯：張均懋）1080612

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