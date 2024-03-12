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大立光投資4.5億跨足綠能 開發快充鋰電池材料5分鐘充飽

2024/3/12 11:45（3/12 12:41 更新）
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經濟部攜手大立光成立萬溢能源公司，開發全球最快充電的鋰電池負極材料，搶攻全球電動車及儲能市場商機，12日在台北舉行記者會，萬溢能源公司董事長陳金銘（右起）、大立光總經理黃有執、經濟部產業技術司司長邱求慧、工研院副院長張培仁、工研院材化所所長李宗銘出席並進行啟動儀式。中央社記者謝佳璋攝　113年3月12日
經濟部攜手大立光成立萬溢能源公司，開發全球最快充電的鋰電池負極材料，搶攻全球電動車及儲能市場商機，12日在台北舉行記者會，萬溢能源公司董事長陳金銘（右起）、大立光總經理黃有執、經濟部產業技術司司長邱求慧、工研院副院長張培仁、工研院材化所所長李宗銘出席並進行啟動儀式。中央社記者謝佳璋攝　113年3月12日
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（中央社記者江明晏台北12日電）經濟部攜手大立光成立萬溢能源，首度跨足綠能產業，開發全球最快充電的鋰電池負極材料，初期規劃年產能24噸。大立光總經理黃有執表示，大立光除了看好這產業，也因為總裁林耀英具化工背景，對相關產業興趣濃厚。

經濟部今天舉辦萬溢能源公司成立記者會，宣布和大立光合作，由大立光投資新台幣4.5億元成立萬溢能源，首度跨足綠能產業，開發全球最快充電鋰電池負極材料，強調「5分鐘即可充飽電、壽命可高達20年」，有助解決電動車目前電池充電費時、壽命短等瓶頸，搶攻全球電動車及儲能市場上千億美元商機。

黃有執表示，此次與工研院聯手成立萬溢能源公司，進入綠色能源領域，除了看好鈮酸鈦負極材料快速充放電的特性，也對未來導入產品應用有高度信心，加上總裁林耀英具備化工背景，對相關產業有濃厚興趣。

據了解，大立光共同創辦人林耀英畢業於中興大學農業化學系，畢業後曾當過中學化學老師；大立光過去在材料研發已有深厚基礎，此次結合工研院技術團隊成立萬溢能源，未來可望優先應用於高容量動力電池市場。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，根據麥肯錫顧問公司（McKinsey）市場調查預估，2030年全球鋰電池市場產值將高達4500億美元，經濟部產業技術司近5年投入10億元的科研經費，進行快充電池、固態電池、綠色低碳製程等3領域研發，以台灣建立競爭優勢。

萬溢能源董事長陳金銘說明，公司主要核心技術為鈮酸鈦（TNO）負極材料，有別於傳統鋰電池所使用的石墨材料，充電時間需長達2至4小時；鈮酸鈦負極材料可讓鋰電池5分鐘就充飽電，且具備20年的超長壽命及高安全性，可滿足快充巴士、儲能系統、混合動力車、堆高機及無人機等市場需求。

萬溢能源預計2024年建立鈮酸鈦材料試產線，初期產能目標年產24噸，今年產線會蓋好，產線將設置於大立光台中新廠房；2026年預計放大產能到600噸，目標供貨給國內外各大電芯廠使用，提高市場滲透率。

工研院副院長張培仁表示，鋰電池是3C移動電子產品、電動車輛及儲能系統的核心關鍵，市場需要充電速度更快、壽命更長的電池，因此先進大廠、研究機構皆致力於開發創新電池材料，使得鋰電池的未來更具成長潛力，經濟部推動新創專章鬆綁了技轉、技術入股規範，加速產業研究動能。（編輯：張良知）1130312

經濟部攜手大立光成立萬溢能源公司，12日在台北舉行記者會，將開發全球最快充電的鋰電池負極材料，搶攻全球電動車及儲能市場商機，萬溢能源公司董事長陳金銘（左）、大立光總經理黃有執（右）出席合影。中央社記者謝佳璋攝　113年3月12日
經濟部攜手大立光成立萬溢能源公司，12日在台北舉行記者會，將開發全球最快充電的鋰電池負極材料，搶攻全球電動車及儲能市場商機，萬溢能源公司董事長陳金銘（左）、大立光總經理黃有執（右）出席合影。中央社記者謝佳璋攝　113年3月12日
經濟部攜手大立光成立萬溢能源公司，首度跨足綠能產業，開發全球最快充電的鋰電池負極材料，12日在台北舉行記者會，萬溢能源公司董事長陳金銘（左起）、經濟部產業技術司司長邱求慧、大立光總經理黃有執、工研院副院長張培仁出席合影。中央社記者謝佳璋攝 113年3月12日
經濟部攜手大立光成立萬溢能源公司，首度跨足綠能產業，開發全球最快充電的鋰電池負極材料，12日在台北舉行記者會，萬溢能源公司董事長陳金銘（左起）、經濟部產業技術司司長邱求慧、大立光總經理黃有執、工研院副院長張培仁出席合影。中央社記者謝佳璋攝 113年3月12日
#大立光
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大立光與經濟部合作跨足綠能 開發鋰電池負極材料
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