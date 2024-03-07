大立光與經濟部合作跨足綠能 開發鋰電池負極材料

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（中央社記者江明晏台北7日電）光學鏡頭廠大立光首度跨足綠能產業，將攜手經濟部產業技術司合資成立萬溢能源公司，由大立光持股90%，開發全球最快充電的鋰電池負極材料，搶攻全球電動車及鋰電池市場。

經濟部產業技術司今天發布邀請函，預告12日舉辦「經濟部攜手大立光 推出全球最快充電鋰電池材料記者會」，由經濟部產業技術司司長邱求慧、大立光總經理黃有執、工研院副院長張培仁、萬溢能源公司董事長陳金銘與會。

經濟部產業技術司說明，與大立光合作成立萬溢能源公司，首度跨足綠能產業，開發全球最快充電的鋰電池負極材料，盼帶領國內產業技術升級，搶攻全球電動車及鋰電池市場上千億美元商機。

大立光聚焦光學產業，為光學鏡頭廠龍頭，近年也持續朝向多元布局，包括成立星歐跨足隱形眼鏡，也延伸至醫療產業，子公司大力雲康推出睡眠監測儀；旗下星歐更轉投資成立大立健康美麗事業，提供美睫、美甲服務並開放加盟，預計再推出保健食品。

大立光今年2月7日曾重訊，代子公司八方國際投資公司公告增資萬溢能源材料，累計投資新台幣4.5億元、持股90%。萬溢能源公司主要生產鋰電池材料，研發全球最快充電的鋰電池負極材料。（編輯：張良知）1130307