大立光下半年股利擬配41元 全年配發率逾5成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北26日電）大立光董事會決議，去年下半年盈餘擬配發41元現金股利，合計上半年配發的26.5元，2023年合計發放67.5元現金股利，以去年全年每股盈餘134.13元估計，配發率逾5成。

大立光日前法說會已公告2023年財報，累計全年營收新台幣488.42億元，營業毛利237.93億元，歸屬於母公司業主淨利179.02億元，每股賺134.13元，低於2022年的169.52元。

大立光今天公告，董事會決議去年下半年盈餘擬配發41元現金股利，合計上半年已配發26.5元，2023年合計發放67.5元現金股利，以去年全年每股盈餘134.13元估計，配發率50.3%。

大立光公告，預計將於3月21日除息，合計發放股利總額達54.72億元。大立光並預告，將於6月7日召開股東常會。

大立光董事長林恩平先前在法說會上表示，今年良率較好，但要看客戶拉貨的產品結構，「市場需求有改善，但沒有變得樂觀」，有些手機品牌對高階比較有信心，客戶開始導入MG+P鏡頭（模造玻璃+塑膠鏡片）新產品專案，預期到下半年才會看到。（編輯：張均懋）1130226