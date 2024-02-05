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大立光1月營收月減7% 淡季影響估2月動能下滑

2024/2/5 18:38
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（中央社記者吳家豪台北5日電）光學鏡頭廠大立光進入傳統淡季，今天公布1月自結合併營收新台幣44.67億元，月減7%，年增37%。大立光接受中央社記者採訪表示，2月仍處淡季且有年節因素，動能將比1月下滑。

觀察大立光1月出貨鏡頭規格，2000萬畫素以上的高階鏡頭占比約30%至40%，1000萬畫素鏡頭占比約40%至50%，800萬畫素鏡頭占10%以內，其他產品占比約20%至30%。

大立光今天另公告訂購機器設備供生產用，總金額約5.88億元。

大立光董事長林恩平1月11日出席法人說明會表示，客戶對市況看法「有些樂觀，有些一樣悲觀」，估今年第1季維持淡季格局，下半年有新規格產品專案。

大立光去年第4季毛利率回升至52.8%，季增約10個百分點，為近一年來單季新高；不過，大立光去年第4季業外損失17.75億元，主要為匯兌損失侵蝕獲利表現，單季稅後淨利約49.7億元、季減16.5%，每股盈餘37.25元。（編輯：張良知）1130205

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