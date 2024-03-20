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光學族群需求回籠 玉晶光、今國光收漲逾9%

2024/3/20 14:59
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（中央社記者江明晏台北20日電）2023年手機、車用市場落底，今年迎向復甦，需求回籠有望激勵鏡頭拉貨，光學族群今天股價勁揚，玉晶光、今國光盤中亮燈漲停，終場收漲逾9%，大立光勁揚3.84%作收。

2024年手機市場復甦，隨著景氣回溫，研調機構預估今年全球手機出貨量達11.7億支，年增3%，重返成長軌道，加上鏡頭規格提升，潛望式鏡頭將導入更多機種，大立光、玉晶光今年營收動能看俏。

大立光因春節工作天數減少，2月自結合併營收新台幣33.87億元，月減24%，年增32%，預估3月因工作天數回復正常，動能將較1、2月轉強；大立光今天股價強勢，盤中攻上2600元，終場上漲3.84%，收在2570元。

除了大立光之外，傳聞玉晶光已取得iPhone 16潛望式鏡頭認證，未來將與大立光分食訂單；另傳出玉晶光取得蘋果首款MR頭戴式裝置Vision Pro的Pancake（餅乾）鏡頭獨家供應商訂單，今天股價盤中亮燈漲停，終場收在462.5元，漲幅9.34%。

另一方面，車市復甦也帶動相關零組件拉貨成長，尤其每輛汽車的鏡頭使用數量增加，車用鏡頭在2024年料將成為光學群雄競逐的重要領域。

今國光今年看好物聯網（IoT）應用鏡頭、車載鏡頭及紅外線熱成像鏡頭等「3支箭」的產品組合優化，力拚交出營收、毛利率同步成長的成績單；今國光盤中亮燈漲停，終場收在26.85元，漲9.15%。（編輯：張良知）1130320

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