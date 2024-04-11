大立光首季每股盈餘45.79元 毛利率跌破5成

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（中央社記者吳家豪台北11日電）光學鏡頭廠大立光今天召開法人說明會，公布今年第1季財報，因營收規模下降，毛利率降至49.17%，在匯兌收入挹注下，稅後淨利約新台幣61.11億元，季增23%，年增86%；每股盈餘45.79元，為近4年同期新高。

大立光今年第1季合併營收約113.13億元，季減37%，年增24%；毛利率下滑至49.17%，季減3.62個百分點，年減0.22個百分點；營業利益39.61億元，季減50%，年增21%。

大立光第1季業外收入高達34.69億元，主要來自匯兌收益23.4億元。

以各產品出貨量占比來看，大立光第1季2000萬畫素以上產品占20%至30%，1000萬畫素產品占40%至50%，800萬畫素產品占10%以下，500萬畫素以下產品占20%至30%。（編輯：楊凱翔）1130411