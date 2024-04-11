大立光：4、5月動能差不多 估產能第4季滿載

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（中央社記者吳家豪台北11日電）光學鏡頭廠大立光今天召開法人說明會，董事長林恩平表示，4、5月動能和3月差不多，6月還看不到；去年有升級鏡頭的客戶，今年會沿用同樣規格產品，可能下放到更低階機種，目前計劃升級鏡頭的手機大部分集中在下半年。

林恩平提到，由於鏡片放大、製程變複雜，現有產能預計今年第4季將滿載，已規劃明年開出新產能。至於設備擴增多少，要看明年需求，還沒想那麼遠，會根據產業狀況進行動態調整。

法人關注影響第2季毛利率的因素，林恩平表示，最重要還是價格，再來是產能利用率與良率。他認為，第2季較少旗艦新機上市，但舊機種的鏡頭產品良率持續改善，理論上第2季毛利率會比第1季好。

他說，大立光已推出G+P玻璃塑膠混合鏡頭，其他同業應該也會做，難度沒有7P（7片塑膠鏡頭）或8P那麼高。大立光音圈馬達（VCM）產品有和客戶合作，還在共同開發階段，會不會成功有待觀察。

談到人工智慧（AI）手機趨勢，林恩平透露，已經有客戶提出想法，但會不會實現還不知道。

大立光3月宣布攜手經濟部產業技術司合資成立萬溢能源公司，開發全球最快充電的鋰電池負極材料。林恩平說，大立光內部本來就有化工人才，這方面已經研究很久，也有與美國合作；即使把開發成果交給客戶認證，至少也要4到5年時間，中間需要很多安全測試，現在談應用場景還太早，「八字沒一撇」。（編輯：張良知）1130411