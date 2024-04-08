大立光股價遭緯穎超車 靜待11日法說揭曉展望

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（中央社記者江明晏台北8日電）光學鏡頭廠大立光3月營收僅年增4%，出貨量價恐不如預期，加上蘋果iPhone在中國出貨量大降，大立光今天股價挫逾4%，遭緯穎篡位「第5千金股」，市場也靜待大立光11日將登場的法說，毛利率與後續展望將是關注焦點。

大立光自結3月合併營收新台幣34.51億元，月成長2%，較去年同期成長4%，年增幅度縮水；第1季合併營收113.13億元，較去年同期成長24%，季減36.74%。

法人評估，大立光3月營收回升，主要是工作天數較2月多，出貨量增加，不過營收僅月增2%，顯示整體出貨量價均不如預期，手機市場仍處於保守氛圍。

從產品比重來看，1000萬畫素產品占比50%至60%最高；2000萬畫素以上產品占20%至30%；800萬畫素產品占10%以下，其他產品則占20%至30%。

大立光為台股第5高價的千金股，今天股價疲軟，盤中下跌逾5%，低點下探2355元，股價遭原本的「第6千金」緯穎超車，緯穎今天股價勁揚逾1%，至2490元附近，超車大立光，成為台股第5千金。

大立光並預告，將於4月11日舉行第1季線上法說會，由董事長林恩平主持，法人除了聚焦首季財報、毛利率走勢、後續展望，以及今年手機產業客戶需求、鏡頭升級及價格趨勢之外，大立光跨入綠能產業，以及AI相關新布局，也將是法人關注焦點。（編輯：潘羿菁）1130408