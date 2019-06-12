松果購物公開發行 去年每股盈餘1.32元

（中央社記者吳家豪台北12日電）B2B2C購物平台松果購物今天宣布正式公開發行，股票代號6740，並首度公布營運成績，從2016年5月開站至今累積交易額（GMV）逾新台幣20億元，去年每股盈餘（EPS）1.32元。

松果購物發布新聞稿說明，2016年成立初期即遇上電商大戰，但不到2年就達損益兩平，顯示找到商業模式的正軌，並迅速規模化，在行動端及平台運營上專注強項。

根據2018年度財務報告顯示，松果購物去年總交易額9.26億元，營收達1.51億元，每股盈餘1.32元，在高度競爭年度展現獲利能力。今年延續高成長態勢，2019年1到5月累計交易額年增率超過100%，目前店家數4100家，商品數超過21萬件；App下載數較去年同期增加8成，吸引超過160萬人次下載。

展望未來，松果購物董事長郭家齊提出4大經營目標方針。第一，透過系統達到高效運營管理；第二，建立平台特色並規模化；第三，發揮科技數據的最大價值，將籌組剖析資料、分析數據及整合運用人工智慧（AI）服務端團隊；第四，將創造價格之外的價值，推行多元策略方針掌握消費分層及分眾行銷。（編輯：郭萍英）1080612