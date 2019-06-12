南亞吳嘉昭：陸加速5G建設有利電子材料產銷

（中央社記者韋樞台北12日電）5G電信基地台布建竟因美中貿易戰加速，南亞董事長吳嘉昭表示，包括大陸的華為和中興等電信商均比預期時間提早布建5G基地台，將有利南亞電子材料產銷，估計5G產業在第3季發酵。

南亞今天舉行股東常會，會中通過每股配發現金股利新台幣5元；同時會中改選董事，新任12席董事包括吳嘉昭、王文淵、王文潮、王瑞瑜、鄒明仁、王貴雲、李伸一、林豐欽、簡日春、黃信義、李政中、張清正；3席獨立董事包括王志剛、林義夫、朱雲鵬。

吳嘉昭會後告訴媒體，原本預期5G基地台的布建可能從今年第4季才開始，但未料美中貿易戰卻帶動5G基地台的布建加速，華為、中興等電信商已在加速布建中，且5G基地台每隔幾百公尺就要布建1座，因此基地台數量會大量增加，這對南亞所產銷的銅箔基板、電路板等電子材料非常有利。

吳嘉昭表示，美中貿易戰導致下游客戶轉單的效應還不明顯，南亞在大陸投資的電子材料、玻纖布、膠皮等產量比在台灣的產量大，產量的8成供內銷大陸下游客戶，另外2成到東南亞，非常少的量才銷往美國，未來可以由台灣或越南等地來生產供應美國。至於內銷下游的大陸客戶難免受到美中貿易戰影響，有些下游3次加工的客戶已轉赴東南亞生產，所以南亞在大陸的生產量才會有2成銷往東南亞。

他指出，貿易戰提升關稅會使得消費者支出及需求減少，影響企業投資；若貿易戰進一步打到科技戰，最讓人擔心的是產業零組件或程式的斷鏈，將嚴重影響產業發展，希望美、中兩國領導人能在G20會議會晤後，釋出化解貿易戰的正面結果。（編輯：楊凱翔）1080612