華為風暴 最新筆記型電腦發表會喊卡

（中央社倫敦12日綜合外電報導）中國科技巨擘華為技術公司據報原擬最早本週發表新款筆記型電腦，但在遭華府打入貿易黑名單的衝擊下喊卡。這是華為遭美封殺後，首次取消產品發表會。

華為消費者業務部門執行長余承東告訴CNBC，華為現在「無法供應個人電腦」。他透過微信（WeChat）告訴CNBC，「很不幸」，產品本身可能必須放棄。

「這要看（華為）列在實體清單（Entity List）多久。」

美國商務部5月15日將把華為及其70家附屬事業列入出口管制實體清單，禁止華為在未經政府許可下，向美國企業採購零組件和技術。

因此在美有商業活動的企業，除非取得許可，否則不得對華為銷售或轉移技術。華為已否認有任何不法，並抨擊美國作法「無事實憑據」。

而在被華府打入貿易黑名單後不久，華為仍如期發表最新款手機。

華為雖宣稱已為這類危機未雨綢繆，建立零件庫存，但無法採購電腦晶片，不能向英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）和博通（Broadcom）採購零組件，似已對新款筆電生產造成衝擊。

此外，外界也臆測華為可能無法取得微軟Windows 10作業系統的授權。

華府下達的華為禁令也讓若干非美國企業暫停和華為的關係。例如總部在英國、日本軟體銀行（Softbank）擁有的晶片設計公司安謀國際科技公司（ARM Holdings Plc）告訴員工，由於公司的研發業務在美國，因此要求員工暫停和華為的往來業務。

儘管遭美封殺，華為也力求生路，繼續和其他外國公司結盟。

英國「金融時報」（FT）披露，華為開始和奧迪（Audi）和豐田（Toyota）等汽車製造商合作，開發自動駕駛汽車。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1080613