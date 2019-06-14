台灣愛文芒果首爾試吃 搶攻韓國市場

外貿協會駐首爾台灣貿易中心主任陳國龍（右）和水果進口商Lee's Marketing董事長李庸振（中）14日參加在首爾道谷洞Lotte Premium超市的台灣愛文芒果品嘗試吃活動。中央社記者姜遠珍首爾攝 108年6月14日

（中央社記者姜遠珍首爾14日專電）由中華民國對外貿易發展協會牽線、透過韓國大型水果進口商Lee’s Marketing，今天將台灣愛文芒果賣進韓國第一大通路商Lotte Premium超市，搶攻韓國市場。

外貿協會駐首爾台灣貿易中心主任陳國龍表示，行政院農業委員會為促成國內生產端與國外銷售端建立農產品外銷平台，委託外貿協會執行「台灣蔬果節」專案，從今天起至16日為止，在首爾市道谷店、孔德店、瑞草店、文井店、逸院店、三成店、龍仁店2家店與蠶室店共9家Lotte Premium，以及首爾以外地方的11家Lotte Mart，共20店的通路擴大辦理。

在Lotte Premium和Lotte Mart商場通路都可以看到台灣芒果，還能夠現場試吃，大大提高買氣。

韓國Lotte集團旗下通路商共有Lotte Mart、Lotte Super、Lotte HI-Mart和Lotte Premium，其中Lotte Premium屬於最高端超市，吸引客層皆為具有消費力的中上階層。同時，韓國人對於台灣芒果相當喜愛，認為台灣芒果是高級且適合夏季食用的熱帶水果。

Lee’s Marketing在韓國具有多年進口熱帶水果的經驗， Lee's Marketing董事長李庸振對中央社記者表示，雖然韓國對進口芒果課徵30%關稅，但是，在台灣農委會的支持下，能夠在Lotte辦理台灣愛文芒果促銷，讓韓國民眾更加認識台灣愛文芒果，對日後的銷量會更有幫助。

台灣愛文芒果除了試吃，更以兩顆售價1萬韓元（約新台幣266元）為號召，吸引不少顧客爭相採購，甚至於晚間8時推出兩顆4000韓元「大奉送」式行銷，大力向韓國民眾推廣台灣愛文芒果。（編輯：陳永昌）1080614