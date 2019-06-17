台股翻紅收漲 重回10530點之上

台股17日盤中翻紅，10500點和10日線失而復得，終場小漲，重回10530點之上。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）台股今天盤中翻紅，10500點和10日線失而復得，終場小漲，重回10530點之上。法人表示，台股近期在中美貿易戰多空反覆下震盪整理，技術面在10200點附近展現強勁支撐。

台股今天開低後反彈翻紅，10500點整數關卡和10日線約10523點失而復得，大盤呈現橫向狹幅整理走勢，尾盤鴻海、大立光走堅，台股小漲作收。

加權股價指數終場收在10530.54點，上漲5.87點，漲幅0.06%，成交值相對萎縮來到新台幣877.97億元，電子股小跌0.3%，金融股小漲0.28%。

電子權值股漲跌互見，其中股王大立光終場收在3735元，漲2.89%，台積電收在233元，跌1.27%，鴻海收在76.4元，漲1.73%。

日月光投控終場收在58.4元，跌2.67%，聯發科收在300.5元，跌2.12%。台達電收在153元，漲3.38%。

被動元件族群國巨收在261元，漲3.98%，華新科收在155元，漲2.65%。

金控股走堅，國泰金收在41.65元，漲0.85%，富邦金收在44.1元，漲1.26%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，台股近期在中美貿易戰多空反覆下震盪整理，外資在台指期未平倉多單維持4萬口以上，並未撤守台股，技術面加權指數在10200點附近展現強勁支撐。

展望台股後市，沈建宏表示，目前市場關注的變數包括中美貿易戰、6月底G20會議、美國是否擴大貿易戰戰線、6月底美國聯邦公開市場委員會（FOMC）是否有更鴿派決議等。

在類股操作上，沈建宏建議可留意具高股息殖利率題材股票；受貿易戰衝擊，股價超跌但仍具競爭力的半導體供應鏈、關鍵零組件等科技股；受惠人工智慧整合物聯網（AI+IoT）與5G等題材類股；部分具題材性的非科技股，包括貨櫃、生技等。（編輯：楊玫寧）1080617