台商回台投資2.0版 國發基金補助年限縮至5年

（中央社記者潘姿羽台北17日電）台商回台投資反應熱烈，國發基金管理委員會議今天通過2.0版本，做出2大修正，除了依台商貸款額度將補助分為3級，補助從最高1.5%調降至0.5%，貸款年限也自10年縮短為5年，延續鼓勵措施並兼顧公平原則。

今年起實施的「歡迎台商回台投資行動方案」，為協助台商返台投資，方案推出專案貸款，由國發基金補助銀行委辦手續費1.5%，補助總額度為200億元。

不過因台商回流情形相當踴躍，200億元的額度火速用罄，陳美伶表示，為了持續鼓勵台商回流，今天管理會通過2.0版本，做出部分修正，擴大額度，但調降補貼及年限。

補助銀行委辦手續費方面，2.0版將補助分為3等級，目前規劃貸款額度20億元以內補助0.5%，20億元到100億元補助0.3%，100億元以上補助0.1%；貸款期限方面，陳美伶則指出，從1.0版本最長不得超過10年，修正為最長5年。

陳美伶解釋，觀察這段時間的實施情況，大部分回來的是大企業，他們議價能力本來就較高，考量政策公平性，國發基金因而做出2.0版本的修正。

媒體報導，國發基金也將加碼額度，擴大至2000億元，陳美伶對此回應，經濟部將評估市場需求後提出建議，並由行政院決定。

除了回流的台商，行政院院長蘇貞昌日前召開跨部會會議盤點台商回台投資方案，指示將補助優惠擴大實施，不再獨厚返台投資的台商，對於長年根留台灣的企業也一併適用，預計今年7月1日實施。

陳美伶表示，據她了解，經濟部將端出根留台灣大企業、根留台灣中小企業2方案，內容也會包含融資優惠，政院日前指示經濟部應籌措財源，國發基金若有需要也會配合。（編輯：黃國倫）1080617