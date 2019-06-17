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宬世環宇暫停紙媒編印 最多將解僱28人

最新更新：2019/06/17 18:59

（中央社記者吳家豪台北17日電）因紙媒式微，文創股宬世環宇今天董事會決議重要營業項目異動與員工大量解僱案，擬暫停紙本雜誌及電子書的編印業務，初估解僱人事的費用約新台幣320萬元，最多將解僱28人。

宬世環宇董事長王伯鑫今天召開重大訊息記者會表示，「車主」、「美國職籃」、「美國職棒」3刊雜誌的發行為宬世環宇的重要營業項目之一，因紙媒式微，雜誌銷量及廣告業務業績持續下滑，無法支應相關的發行成本及費用，故自今年6月號出刊後，擬暫時停止紙本雜誌及電子書的編印業務。2018年來自上述雜誌的營收為1870.6萬元，占宬世環宇去年營收12.34%。

王伯鑫指出，宬世環宇2018年大幅虧損4713萬元，除因既有紙媒雜誌營運急遽萎縮，在未能有新產品開發，及加上轉投資公司也受經濟環境景氣影響而營運不佳，預期2019年度短期間內尚無法有穩定持續的獲利。

他說，為降低公司營運成本，並確保在職員工的權益，宬世環宇擬辦理員工大量解僱，待調整及確立公司的營運計畫後，再行辦理相關人事僱用，目前初估解僱人事費用約320萬元。宬世環宇目前員工32人，此次最多將解僱28人，一切遵照勞基法相關規定辦理。

王伯鑫直言，雖然今天記者會的內容看起來是壞事，但對公司是「短空長多」，是一個「正確的決定」，畢竟一般年輕人已經不再喜歡看紙本雜誌，銷量下滑也連帶影響廣告收入，必須設立停損點。

他說，宬世環宇仍有2家子公司分別負責電影後製、整合行銷，今年會有營收來源，至於宬世環宇未來可能投入文創、數位化或教育等領域。（編輯：郭萍英）1080617

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