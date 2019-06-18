美聯準會利率決策會議在即 台股觀望氣氛濃厚

（中央社記者江明晏台北18日電）美股走高，歐股漲多跌少，台股昨天小漲5.87點，收在10530.54點，投顧指出，FOMC會議、G20會議在即，市場觀望氣氛濃厚，預期短線上指數在年線及季線區間震盪機會較大。

美國聯邦準備理事會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議前夕，華爾街股市走高，臉書大漲推升科技股那斯達克指數上揚，漲48.36點或0.62%，收7845.02點；道瓊工業指數上漲22.92點或0.09%，以26112.53點作收；標準普爾指數小漲2.69點或0.09%，收在2889.67點。

美、英、日等國本週將做出重大利率決定，投資人謹慎因應，歐股漲多跌少。

台股昨天漲5.87點，收在10530.54點，成交值新台幣877.97億元。三大法人合計賣超新台幣28.89億元。自營商買超10.90億元，投信賣超2.25億元，外資及陸資賣超37.54億元。

中國電信設備大廠華為創辦人任正非表示，自從美國上個月將華為列入黑名單後，智慧型手機海外銷售驟降4成。他也警告，處境艱難的華為將減產，來度過遭美國孤立的難關。台股將關注今天華為供應鏈表現。

摩根亞太入息型產品經理張乃文指出，中美貿易戰持續干擾市場投資情緒；美國仍不排除對剩餘3000億美元貨品課稅，不過，在達成協議之前，估計中美雙方仍會在科技和經濟議題上相互角力，將影響相關產業的獲利預期，這是造成市場波動度的主要來源。

日盛投顧指出，台股昨天雖逆勢抗跌，但成交量維持至900億元之下。由於本週尚有FOMC會議結果及下週G20會議等重大變數，市場呈現觀望氣氛濃厚，成交量仍會偏低，預期短線上指數空間在年線及季線做區間震盪機會較大，短線操作上選股優於選市，中小型股會比大型股有發揮空間。（編輯：楊玫寧）1080618