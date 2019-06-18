徐旭東談5G標金：相信台灣會理性

（中央社記者江明晏台北18日電）針對5G競標，遠傳董事長徐旭東今天表示，遠傳要帶動科技領先，早進入5G對其他行業是好現象，德國5G標金飆出高價，他相信「台灣會理性」，遠傳將積極發展應用，加速回收。

遠傳電信今天召開股東常會，由董事長徐旭東率領經營團隊成員出席，徐旭東之子徐國安、女兒徐國梅今天也出席股東會。

徐旭東今天向股東說明2018年營運成果與今年策略規劃。遠傳去年合併總營收達新台幣866億元，合併稅前息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)與稅後盈餘分別為267億元與94億元，每股盈餘(EPS)為2.88元。遠傳維持以往的高股利發放政策，今年發放每股現金股利3.75元，股利配發率超過100%。

針對政府將在年底展開5G競標，遠傳電信董事長徐旭東表示，除了「5G要花錢」，另一個角度，則是看「遠傳要帶動科技與技術的領先」，早進入5G對其他行業是好的現象，遠傳也會更加努力。

他也提到，5G競標可能會產生「很有趣」的競爭，德國日前完成5G頻譜標售，共標出近66億歐元的高價，他相信「台灣會理性」，不見得價格會走到那麼高，遠傳的態度就是，「為了台灣科技，遠傳要參加5G、擁抱5G來臨，並積極發展應用，加速回收」。

5G技術發展及商轉備受全球關注，遠傳總經理井琪表示，全球有10幾個電信商已經商轉5G，為迎接5G新時代，遠傳已經積極準備5G競標和著手網路升級，才能最大效率地運用有限的5G頻譜資源。在2020年5G商轉後，遠傳將持續投資網路虛擬化，並參考國外先進運營商的經驗，積極發展5G的創新應用。

遠傳深耕大數據、人工智慧、物聯網的技術及應用，輔以雲端與資安帶動新經濟業務，並協助各縣市政府打造智慧城市。截至今年第1季為止，遠傳整體資通訊業務今年相較去年同期成長38%，合約金額今年第1季相較去年同期成長198%；企業客戶有關雲端服務的營收，較同期成長率近200%。

另外，遠傳今年第1季在資安服務更有高達40%的成長幅度，顯示新經濟營收動能持續增溫。而在個人用戶營收上，影音串流服務年成長16%；協助客戶解決3C問題的「數位萬事通」服務，也有高達123%的年成長。（編輯：楊凱翔）1080618