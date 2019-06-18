5G共建採開放態度 遠傳：競標合作太複雜

（中央社記者江明晏台北18日電）針對5G競標，遠傳總經理井琪說，盼NCC好好思考頻譜規則，否則頻譜零碎、標金也衝高，談到和其他業者的合作，井琪說，5G競標合作太複雜，共建則以開放(OPEN)的態度來看。

遠傳今年主軸就是「精實」、「轉型」、「再成長」，面對5G競標，井琪說，因為3.5GHz頻段只有270MHz釋出，要發揮5G特性可能要80MHz到100MHz，希望國家通訊傳播委員會(NCC)在制定頻譜規則要好好思考，否則頻譜標出來很零碎，標金也會衝高，4G還有新台幣400億元的標金分10年攤提，希望政府能從經濟公平的角度來看，而不是視為一個收入。

徐旭東也表示，3.5GHz頻譜270MHz不夠，NCC兩個頭也不在，誰來負責？但通訊業也要為政府整體工業來考慮，畢竟其他工業也需要5G。

由於電信法通過開放業者共頻、共建、共網，遠傳是否會和其他業者合作？徐旭東說「這是很好的問題，我也答不出來」，井琪補充，3家得到執照後，有其他業者如果需要會考慮合作，等到競標之後才能談，但一開始在競標上合作複雜性太高，如果從共建的角度來看，未來2家小業者5G如果需要共享，相信3家大業者都會以OPEN的態度來看。

台灣之星17日宣布結盟中嘉，遠傳是否考慮和台灣之星合作？井琪說，台灣之星一向是市場的破壞者的角色，「要人家跟他主動合作也比較難」，對此沒有什麼能特別評論，但台灣電信市場小，良性競爭下大家會各自努力。

而對於遠傳是否透過friDay影音投資內容產業，井琪表示，是有一些接觸，但不會是大力投資的方向，不排斥有這樣的機會。（編輯：鄭雪文）1080618