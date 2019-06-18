房仲示警市場超額供給 恐掀另一波價格戰

（中央社記者韋樞台北18日電）永慶房產集團今天發布第3季房產趨勢報告，統計發現，上半年房市餘屋量、 申請使照和建照量均創數年新高。尤其桃園、新竹、台中現在及未來新增供給占比高，恐掀另一波價格戰。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋預估，今年以來民眾購屋信心回溫，加上農曆年前遞延買氣出籠，預估第2季交易量表現優於去年同期。以目前交易量推估，上半年房市交易量在14萬到14.3萬戶之間，較2018年同期成長約3%到5%。

下半年美中貿易戰與總統大選干擾等變數大，葉凌棋認為後勢難以預測，民眾購屋意願恐轉趨保守觀望， 交易量表現不容過度樂觀。以目前交易量推估，2019年全年房市交易量在28萬到29萬戶之間，年增約1%至5%。

葉凌棋表示，根據內政部統計，從2012年起，市場餘屋量不斷增高，截至2018年第2季全台仍有8.01萬戶，為9年來最高待售水位，餘屋去化緩慢；其中以新北市1.7萬戶和桃園1.26萬戶最多，高雄市亦有1.1萬餘戶；但若是與家戶比來觀察，新北、桃園和新竹均介於1.1%到1.6%之間，為7都賣壓最沉重的3縣市。

從使照量來觀察，統計發現，今年前4月全台核發使照量約2.92萬戶，年增4%，創3年來新高。葉凌棋指出，這2.92萬戶核發使照戶數大都是2016年到2017年景氣不錯時所推案；各縣市以桃園市4071戶，年增45%， 台中市3879戶，年增41%，新竹市2486戶，年增26%最多，其餘縣市均減少，估全年使照核發數可能逾10萬戶。

若從建照核發量來看今年前4月建照核發數達4.51 萬戶，年增24%，幾乎與2014年前4月景氣非常好時所核發的4.52萬戶相當；7都之中除了台北、新竹、高雄量縮外，其餘4都建照量均比2018年大增至少2成，其中桃園5381戶，年增55%、台中市1萬890戶，年增57%、台南市4219戶，年增59%最多。葉凌棋認為，預計2021年到2022年新增供給恐會爆量，必須特別留意。

葉凌棋指出，餘屋量和使照量是指目前供給，建照量是指未來2年到3年的供給，若以銷售率50%計算交屋後釋出市場的使照量，再加計餘屋量和建照量，估計現在和未來全台的新增供給量高達14萬戶。

其中桃園、新竹、台中房市新增供給家戶占比相當高，桃園市達2.5%，新竹縣市達2.3%，台中市達2.2%， 顯示市場超額供給，未來恐怕再掀起一波價格戰，值得留意；而台北市新增供給家戶比反以0.8%居7都之末， 並未出現供給過量的擔憂。（編輯：黃國倫）1080618