更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平3分全壘打 天使客場揚威射藍鳥
運動

大谷翔平3分全壘打 天使客場揚威射藍鳥

巴黎特展台灣紙紮文化 勾勒想像中的天堂
文化

巴黎特展台灣紙紮文化 勾勒想像中的天堂

習近平突訪北韓 為G20川習會布局意味濃
國際

習近平突訪北韓 為G20川習會布局意味濃

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

監理沙盒業務若未涉法令禁止 金管會：可走試辦

最新更新：2019/06/18 21:11

（中央社記者劉麗榮台北18日電）金管會今天公布「銀行申請業務試辦作業要點」，對於已進入沙盒實驗的金融業務，如不涉及法律、法規命令禁止事項，其他銀行仍可就相同業務申請試辦。

金管會銀行局副局長莊琇媛下午在金管會例行記者會中表示，試辦要點明定，試辦業務，於未觸及法律、法規命令禁止事項時，得與金融科技發展與創新實驗條例（俗稱金融監理沙盒）同意辦理的創新實驗相同，也就是說，金融業務經金管會同意進入創新實驗者，如未涉及法律、法規命令禁止事項，銀行仍可就相同業務申請試辦。

莊琇媛指出，創新實驗條例前，銀行就有試辦業務，創新條例出來後，銀行容易產生，到底要用試辦，還是要申請創新實驗條例的疑惑，此要點是告訴銀行，如果在法規允許範圍內，其實可以走試辦業務申請。

監理沙盒條例上路一年，凱基銀行與中華電信合作為沙盒實驗首案，中華電信門號持有人即便過去未曾在金融機構留下任何聯徵紀錄，透過中華電信的身份認證機制，仍可在凱基銀行申請信用卡或個人信貸。

金管會官員表示，進入監理沙盒實驗，要有創新，也具排他性，若有其他銀行想辦相同業務，在沒有涉及法律、法規命令禁止項目下，就可以走試辦。

媒體提問，未來其他銀行走試辦，是否會後發先至，比凱基銀的進度還快。官員表示，試辦需要半年，凱基銀已經進沙盒，正在辦理中，不會有後發先至，對凱基不公平的問題。

是否有銀行金融業務已經進入沙盒實驗，但現在發現也可以用試辦。官員表示，有一案目前還在談，如有空間走試辦，會引導走試辦，此案與支付類型有關。

金管會表示，將視試辦業務的性質就對象、業務或交易量、地點及期間（原則上試辦6個月）等事項給予限制。銀行於試辦期間須注意資訊安全防護、防制洗錢控管等，並於試辦期滿後，檢具整體試辦情形等資料提報金管會。電子支付機構、電子票證發行機構、信託業、票券金融公司及信用合作社也可以參照本要點申請業務試辦。

金管會表示，藉由「創新實驗」及「試辦業務」兩類申請機制，鼓勵銀行持續創新，金管會將營造友善法規環境，以利銀行推展更多元化金融商品及服務。（編輯：黃國倫）1080618

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報