監理沙盒業務若未涉法令禁止 金管會：可走試辦

（中央社記者劉麗榮台北18日電）金管會今天公布「銀行申請業務試辦作業要點」，對於已進入沙盒實驗的金融業務，如不涉及法律、法規命令禁止事項，其他銀行仍可就相同業務申請試辦。

金管會銀行局副局長莊琇媛下午在金管會例行記者會中表示，試辦要點明定，試辦業務，於未觸及法律、法規命令禁止事項時，得與金融科技發展與創新實驗條例（俗稱金融監理沙盒）同意辦理的創新實驗相同，也就是說，金融業務經金管會同意進入創新實驗者，如未涉及法律、法規命令禁止事項，銀行仍可就相同業務申請試辦。

莊琇媛指出，創新實驗條例前，銀行就有試辦業務，創新條例出來後，銀行容易產生，到底要用試辦，還是要申請創新實驗條例的疑惑，此要點是告訴銀行，如果在法規允許範圍內，其實可以走試辦業務申請。

監理沙盒條例上路一年，凱基銀行與中華電信合作為沙盒實驗首案，中華電信門號持有人即便過去未曾在金融機構留下任何聯徵紀錄，透過中華電信的身份認證機制，仍可在凱基銀行申請信用卡或個人信貸。

金管會官員表示，進入監理沙盒實驗，要有創新，也具排他性，若有其他銀行想辦相同業務，在沒有涉及法律、法規命令禁止項目下，就可以走試辦。

媒體提問，未來其他銀行走試辦，是否會後發先至，比凱基銀的進度還快。官員表示，試辦需要半年，凱基銀已經進沙盒，正在辦理中，不會有後發先至，對凱基不公平的問題。

是否有銀行金融業務已經進入沙盒實驗，但現在發現也可以用試辦。官員表示，有一案目前還在談，如有空間走試辦，會引導走試辦，此案與支付類型有關。

金管會表示，將視試辦業務的性質就對象、業務或交易量、地點及期間（原則上試辦6個月）等事項給予限制。銀行於試辦期間須注意資訊安全防護、防制洗錢控管等，並於試辦期滿後，檢具整體試辦情形等資料提報金管會。電子支付機構、電子票證發行機構、信託業、票券金融公司及信用合作社也可以參照本要點申請業務試辦。

金管會表示，藉由「創新實驗」及「試辦業務」兩類申請機制，鼓勵銀行持續創新，金管會將營造友善法規環境，以利銀行推展更多元化金融商品及服務。（編輯：黃國倫）1080618