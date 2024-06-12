全家改選國泰金大股東擬拿3席 金管會：無違產金分離

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（中央社記者謝方娪台北12日電）全家便利商店21日股東會將改選董事，國泰金大股東萬寶開發此次擬在全家拿下3席次，金管會今天證實有掌握此事，雖萬寶開發此次擬在全家指派董事席次，但掌控力未過半，目前判斷並無違反產金分離疑慮。

據了解，萬寶開發早在半年前即已向金管會報告此事，當時尚未確定全家改選總席次，但估將掌握全家2至3席。根據全家公告這次改選董事候選人名單，萬寶開發將掌握2席董事及1席獨立董事。

全家將於6月21日股東會進行董事改選，總席次從13席增至15席，僅次於日本全家的第2大股東萬寶開發，此次將指派董事席次。因萬寶開發同時為國泰金大股東，外界高度關注是否牽動未來超商ATM布局。

民進黨立委郭國文今天在立法院財政委員會質詢時關注，先前萬寶開發投資全家，曾表明若要在全家指派董事，會先與金管會溝通，此次全家改選，萬寶開發擬在全家派任董事，是否有違反產金分離原則疑慮。

金管會主委彭金隆答詢時表示，產金分離精神主要落實在2大法規上，包括金融機構負責人不得兼任非金融機構負責人，及金融機構投資非金融相關事業股權不得超過一定比例等。他說，萬寶開發雖非金管會納管的金融機構，但因萬寶開發為國泰金大股東，金管會有關心此事。

金管會銀行局長莊琇媛表示，在萬寶開發投資全家後，2023年初金管會有找萬寶開發溝通，當時萬寶開發告訴金管會未在全家指派董事，亦與金管會達成共識，若未來有要指派董事規劃，要先讓金管會知道。

莊琇媛坦言，產金分離原則規範對象為金融機構本身，對金融機構大股東並無明確規範，加上考慮此次萬寶開發擬派任全家的董事席次並未過半，目前判斷並無踩產金分離紅線疑慮。

莊琇媛進一步指出，未來若全家與國泰世華銀行有任何業務面合作，回歸利害關係人交易規範，金控法及銀行法均有相關規定，若要進行利害關係人交易，必須遵守利害關係人程序。

外界關注，未來金管會會否針對金融機構大股東投資產業進一步建立通案性規範，莊琇媛提到，目前還在觀察中。（編輯：潘羿菁）1130612