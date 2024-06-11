彭金隆：積極推虛擬資產專法 草案今年底前出爐

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（中央社記者謝方娪台北11日電）金管會主委彭金隆明天將赴立法院財委會專題報告，他於今天送交財委會的書面報告指出，為落實安全與發展並進的監理目標，金管會將積極推動專法納管虛擬資產業者，同時推動產業健全發展。

彭金隆明天上午將赴立法院財政委員會，針對「洗錢防制法修正草案與詐欺犯罪危害防制條例的制定對於防制虛擬資產及交易業務事業（VASP）淪為詐騙工具」及「虛擬資產專法制定進程」進行專題報告，並備質詢。

根據金管會今天送交財委會的書面報告，金管會分4階段漸進納管虛擬資產業，第1階段是發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，針對虛擬資產業洗錢防制面進行管理。

依此辦法規定，虛擬資產業者，包括個人幣商在內，應先向金管會完成洗錢防制法令遵循聲明後始得從業。根據金管會統計，目前有25家虛擬資產業者完成洗錢防制法遵聲明。

目前已完成洗錢防制法遵聲明的虛擬資產業者，業務型態包含交易所、買賣平台、實體店面、虛擬資產自動櫃員機（BTM）及託管系統商等，業務型態及資本額規模差異極大。

金管會2022年對3家虛擬資產業者辦理防制洗錢及打擊資恐作業訪查後，2023年對4家業者辦理專案檢查，今年起更將虛擬資產業者列入年度金檢實施對象，以確保虛擬資產業者遵循規定。

納管虛擬資產業者，金管會第2階段為積極推動設立虛擬資產同業公會並制定自律規範。虛擬資產公會預計今年6月13日召開成立大會，金管會後續將積極督導公會依金管會訂定的指導原則精神制定自律規範，並加入罰則以強化自律。

第3階段是推動洗錢防制法修正，虛擬資產業將改採登記制，未來未依規登記而從事虛擬資產業者將有刑事責任。未來子法研議方向上，金管會擬依虛擬資產業者業務複雜程度採差異化管理，例如以交易所型態經營者，須遵循最完整內控規範。

至於第4階段，金管會明確定調將推動虛擬資產管理專法立法，以有效納管市場行為，同時促進金融科技及虛擬資產業健全發展。

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金管會先前已委外研究虛擬資產專法，委外研究團隊預計今年9月底將期末報告初稿報至金管會，金管會預計今年12月底前研提虛擬資產管理專法條文草案，後續辦理法規預告並舉辦公聽會，再依外界意見調整修正，預計2025年6月前將專法草案報至行政院。

金管會指出，虛擬資產為發展快速的新興科技，各國積極發展相關產業，考量台灣在區塊鏈及虛擬資產領域具一定技術能力、基礎建設完善，未來具發展潛力，金管會除了將積極推動專法納管業者，增強市場健全與服務品質外，將透過有效措施積極輔導業者，促進產業發展，強化台灣金融科技國際競爭力。（編輯：張均懋）1130611