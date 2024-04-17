是否應設融資專法？黃天牧：須先釐清問題界定範圍

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（中央社記者謝方娪台北17日電）對於是否應推融資租賃專法，金管會主委黃天牧今天表示，站在金管會角度，現階段未朝法律位階處理，關於專法的討論，須先確定問題，再界定管理範圍，進而研議誰主管，管理強弱亦會影響產業未來發展，都必須審慎考慮。

立法院財政委員會今天邀黃天牧、財政部長莊翠雲、經濟部、行政院消費者保護處就「如何改善台灣融資公司因缺乏監管所衍生的社會亂象，以穩定金融市場並保障消費者權益」進行專題報告並備質詢，朝野立委聚焦跨部會對訂定融資租賃業專法的態度。

黃天牧答詢時提到，現階段他個人立場沒有朝向法律位階處理，因還牽涉到必須先釐清要處理的問題及範圍等。

經濟部次長陳正祺則表示，經濟部法定職掌為推廣產業發展，是否要推融資公司法，必須評估納管後是否會影響產業發展及民眾經濟活動，此為政策問題，納管有利有弊，利多或弊多必須進行政策評估，且立法過程得深入研議。

黃天牧會後接受媒體採訪表示，金融監管本有3大支柱，包括主管機關監理、社會監督及產業自律，外界習慣上認定自律好像沒在管理，但國際上、尤以歐洲而言，SRO（Self-Regulatory Organization，自律組織）其實很重要。

他提到，當使用主管機關法律強制監理，被監理成本將提高，業者原先提供的服務及價格有可能和以往不同，必須衡量到需要此類服務的人民需求，另一方面，在劃下監理門檻後，固然會納管部分融資租賃業，但有一些業者可能仍不在納管範圍內。

舉例而言，電子支付業歸金管會管理，對業者而言，監理成本自然高於第三方支付，第三方支付業為避免被高度監管，會盡量避免代理收付實質交易款項日均餘額達到必須納管電支門檻。

黃天牧提到，設專法與否，是利弊得失衡量，看到顧慮的現象，必須先確定問題範圍，進而思考是否要管、何時管、怎麼管、又要管什麼，各環節都牽涉到監理成本及法遵成本，進而會反映在業者提供的商品價格及服務上，必須通盤審慎考慮。

黃天牧說，從監理理念來看，有很多種選擇方案，對於台灣是否有必要訂定專法，要看跨部會討論，金管會非唯一有發言權的角色。

他提到，立委有的關注融資公司、有的關注資產管理公司，顯示必須先釐清、界定社會認為需要管理的範圍是什麼；金管會現有納管的機構業務範圍明確，但民間有各種貸款行為，可能發生在任何商業行為上，例如標會也是貸款、百貨公司也有提供分期付款。

黃天牧說，現在必須先釐清社會在意、顧慮的問題，發生在什麼情況及機構下，確定問題後才能匡出範圍，匡出範圍才能評估誰主管較合適，管理強弱同樣會影響後續產業發展。

黃天牧表示，先前BNPL（先買後付）業務引起社會討論，行政院曾跨部會開會討論，當時從消費者保護面切入，因此請消保處先蒐集各國監理法制，行政院各部會對此議題實際上一直有在處理。

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金管會銀行局長莊琇媛提到，現在主要透過自律規範強化消費者保護，但問題在於不確定公會是否已涵蓋市面上所有融資公司；另一方面，金管會也從市場前3大業者著手強化管理。

莊琇媛指出，現在跨部會尚未定案是否要推專法，若未來真的走向訂定專法，首要面臨的問題即是到底要不要設納管門檻、門檻又該如何畫線，例如採資產規模、市占率排名、客戶數多寡等，都要綜合考量。（編輯：楊凱翔）1130417