要保人欠債保單恐被解約 金管會研議受益人介入權

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（中央社記者謝方娪台北17日電）若要保人遭追債，保單恐遭法院強制執行解約以清償債務，影響被保險人保障。金管會主委黃天牧今天表示，保險局已委外研究引入受益人介入權可行性，應立委要求，黃天牧允諾努力在1個月內提修法研議報告。

黃天牧今天赴立法院財政委員會專題報告並備質詢。民進黨立委鍾佳濱關注，先前最高法院民事裁定，執行法院在必要時，得核發執行命令終止債務人為要保人的人壽保險契約，命第三人保險公司償付解約金，現在保單遭強制解約件數已有暴增現象，讓保險受益人喪失保險金請求權。

黃天牧答詢時表示，就他了解，保單強制解約取得保價金現象有在增加中；金管會保險局長施瓊華也坦言，原先數量較少，後來大法庭解釋後，數量走高，若保單遭強制解約，被保險人會失去保障，尤其是保障型商品若被解約，對保障影響最劇。

鍾佳濱質疑，壽險主約若被強制執行取得保價金，附約包括健康險、傷害險保障，亦可能全部沒有了，這樣是否合理，施瓊華表示，是有一點不合理，因此保險局有找壽險業討論，希望業者均可加入「附約延續條款」。

黃天牧表示，保險局已委外研究，研議修法讓保險受益人有權力介入。施瓊華補充，目前委外研究報告出爐，保險局正進行後續評估，若要讓保險受益人有權介入，還有法制作業必須處理，目前正評估執行效益中。

鍾佳濱進而要求，希望趕在黃天牧卸任前，在1個月內針對保險法增訂「介入權」研議修法並提出書面報告，黃天牧允諾朝此方向努力。

施瓊華會後接受媒體採訪表示，在保單還沒發生保險事故前，屬於要保人財產，因此法院作出解釋，認為追債時保單可以被執行解約，向債權人償債，但實務上，除了要、被保險人為同一人的情形外，亦有可能要、被保險人為不同人。

也因此，保險局委外研究是否可引入國外的受益人介入權制度，當要、被保險人為不同人，要保人欠債，保單恐遭強制執行時，被保險人可取得要保人同意、與債權人協商，由被保險人代為清償保單可執行的金額，讓該張保單免遭強制執行，並將該保單要保人名字變更為被保險人。

施瓊華提到，若台灣要引入受益人介入權制度，一定得修正「保險法」；且受益人介入權制度，僅能解決要、被保險人為不同人的情境，若要、被保險人為同一人，因當事人已無力償還債務，自然無法透過介入權處理保單遭強制解約進而喪失保險保障的問題。

她說，雖然債務人負有還債義務，是否應協助債務人保留可能的保險保障，畢竟也是社會安全網的一部分，還要再來思考、討論，看是否有方法解決。

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另一方面，金管會也考慮到保單主約遭強制執行時，附約可否繼續延續的問題。施瓊華說，現在一種情況是在主、附約間有附約延續條款，當主約不存在，附約若有繼續繳費，可繼續保障內容，另一種是綁在一起，當主約遭解約，附約亦無法延續。

施瓊華表示，一般買壽險主約，傷害險或健康險多以附約存在，但傷害險和健康險為1年期，解約金很低，且是真正保障型商品，金管會希望業者均添加附約延續條款，讓主約一旦不存在，附約仍可續行，保障保戶權益。（編輯：潘羿菁）1130417