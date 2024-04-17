媒體影射官員赴招待所 黃天牧：子虛烏有汙衊金管會

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（中央社記者謝方娪台北17日電）金管會主委黃天牧將卸任，外界關注未留任原因，黃天牧今天表示，準行政院長卓榮泰已說明內閣人事安排想法，他就不多說；至於部分媒體報導指涉金管會官員參與某招待所邀宴應酬，「使用這樣的方式汙衊金管會，我覺得非常遺憾，我也要鄭重澄清」。

卓榮泰昨天公布第3波內閣新人事，新任金管會主委確定自學界借將，延攬政大商學院副院長彭金隆入閣。對於有媒體報導影射金管會官員赴大香山招待所唱歌，今天黃天牧赴立法院財委會專題報告並備質詢，媒體詢問他未續留內閣，是否與邀宴應酬傳言有關。

黃天牧表示，準行政院長卓榮泰16日發布新內閣人事時，已說明內閣人事安排想法，他對此就不多說；至於部分媒體報導指涉金管會官員參與某招待所邀宴應酬，他15日一大早已要求各局處先行了解內部情況，上班後再請公正政風單位主動了解，科長以上職員全部簽說明書。

黃天牧鄭重表明，金管會的動作，已表明媒體報導是子虛烏有的事，在政府服務，這是最基本的官箴，「對於部分媒體使用這樣的方式汙衊金管會，我覺得非常遺憾，我也要鄭重澄清」。

媒體詢問黃天牧，現在心情是否如釋重負，黃天牧說，未來還有1個月，如釋重負要待今年5月20日後，畢竟金融情況經緯萬端、瞬息萬變，如台股16日剛跌逾500點，「你要我現在如釋重負，恐怕不太容易這樣說」。

黃天牧表示，卸任前他最關心的還是資本市場穩定及發展，除了資本市場外，銀行、保險及證券，方方面面還有很多事，未來1個月說長不長說短不短，他和金管會職員還是會兢兢業業做好金融監理工作，讓金融市場穩定及發展並重，完好交接給新任主委。

雖然黃天牧未續留內閣，朝野立委今天仍對黃天牧表現給予肯定。民進黨立委吳秉叡稱讚黃天牧有為有守，理性針對問題回答、務實針對事情處理，高度肯定有黃天牧這樣的政務官為國家奉獻。（編輯：潘羿菁）1130417