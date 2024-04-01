鼓勵壽險努力轉型 金管會擬祭投資公建係數誘因

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（中央社記者謝方娪台北1日電）保險業2026年將接軌ICS新制，金管會預計6月公布差異化管理措施，研擬訂定「努力指標」，達標的業者投資政策性公建，在15年接軌過渡期間均可望繼續適用1.28%風險係數。

國內保險業2026年將接軌ICS新制（新一代清償能力指標），金管會已陸續公布2波在地化及過渡性措施，包括計算股票風險資本將適用已開發國家較低的風險係數水準35%；若接軌時業者RBC達到200%法定門檻，自接軌日起可分15年認列淨資產影響數等。

金管會保險局長施瓊華今天在立法院財政委員會後受訪表示，金管會預計6月公布差異化管理措施，對於努力透過增資發債強化資本結構、或努力推動商品結構轉型的業者，金管會正研議在投資政策性公建風險係數給予優惠，以同步達到鼓勵壽險業資金支持國內公建的效果。

根據金管會規劃，保險業2026年接軌ICS後，僅2026年至2030年投資政策性公建適用的風險係數維持現行RBC制度的1.28%，但若2026年至2030年間壽險業努力強身健體、商品轉型，達到金管會訂定指標，業者將可申請後續投資政策性公建繼續適用1.28%風險係數。

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為推動金融業注資國內公共建設及社會住宅，金管會研擬3管齊下，除了研訂ICS有關政策性公共建設適用的在地化風險係數外，也推動修法開放基金架構的不動產投資信託（REITs），並將持續配合台灣公建及社宅政策方向，檢討相關法規。

金管會已提出投信投顧法修正草案，規劃開放REITs採基金架構發行，未來基金架構REITs將允許一定比率資金可投資於促進民間參與公共建設法所定公共建設及經中央目的事業主管機關核准參與的公共建設，草案今年3月14日已經行政院會審查通過，送至立法院待審。（編輯：楊凱翔）1130401