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電動車險參考條款出爐 電動車參考費率估第2季完成

2024/4/8 12:07
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（中央社記者謝方娪台北8日電）經電動車保單審查會議，金管會正式核定電動車專屬保險參考條款及附加條款，自今年7月1日起實施。保發中心正研擬電動車參考費率，預計第2季完成，產險業預估，下半年即有商品可問世。

經金管會保險局長施瓊華親自主持電動車保單審查大會，金管會正式核定電動車專屬保險參考條款及附加條款，將自今年7月1日起實施。金管會今天公布電動車專屬保險參考條款及附加條款，共有2大重點。

第1，專屬條款承保電動車因意外事故所致車輛損失，但單純電池自燃或爆炸導致的車體損失屬產品責任範疇，因此在承保範圍予以排除，另提供車體險電池自燃附加條款供車主加保。

其次，為提供車主更完整保障，車主可選擇加保「車體險充電期間附加條款」及「汽車第三人責任保險充電期間附加條款」，保障電動車因充電所致車體毀損滅失與賠償責任。

金管會說明，因應全球氣候變遷與淨零碳排目標，運具電動化成為永續發展重要指標，電動車也愈趨普遍，但電動車結構、動能與維修技術均與傳統汽車不同，風險態樣也不同，未來對電動車損失頻率（事故發生率）、損失幅度（理賠金額）等風險估算，無法依循傳統燃油車評估方式，推動電動車專屬保險有其必要性。

金管會指出，在台灣發展電動車之際推動電動車專屬保險，使電動車與非電動車經驗資料得以區隔觀察，並據以分析評估符合電動車的風險並累積新型態風險統計經驗，可分別針對電動車與非電動車風險提供合理對價及更周延保障，公平對待不同風險車種。

金管會表示，配合電動車專屬保險參考條款核定，已同步修正「自用汽車保險定型化契約範本」排除電動車適用。保發中心正研擬電動車參考費率，預計今年第2季完成，供產險業者參考適用，推出電動車專屬保險商品。

產險業預估，在保發中心敲定參考費率後，下半年即可有電動車保單正式問世。（編輯：張均懋）1130408

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